Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kokią baudą teks sumokėti Robertui Javtokui už skandalingą pasisakymą

2025-10-15 13:57 / šaltinis: krepsinis.net / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: krepsinis.net aut.
2025-10-15 13:57

Neseniai viešojoje erdvėje nuskambėjęs skandalas tarp Roberto Javtoko ir krepšininkės Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst pasiekė atomazgą.

Neseniai viešojoje erdvėje nuskambėjęs skandalas tarp Roberto Javtoko ir krepšininkės Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst pasiekė atomazgą.

REKLAMA
7

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) išnagrinėjo drausmės bylą pagal Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst skundą dėl Roberto Javtoko pasisakymų 2025 m. rugsėjo 7 d. laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Robertas Javtokas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Javtokas

Paaiškėjo baudos dydis

Komisija nustatė, kad R. Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.

REKLAMA
REKLAMA

Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R. Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad R. Javtokas laidoje „Nepatogūs klausimai“ netaktiškai pasisakė apie krepšininkės Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst asmeninį gyvenimą.

Pokalbio metu sportininkas sakė, kad krepšininkė augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau buvo „buvusi su moterimi“.

Jo komentarai buvo įvardyti kaip rasistiniai, seksistiniai bei žeminantys, o pati sportininkė viešai pasmerkė tokį elgesį ir pareiškė, kad patyrė moralinę bei psichologinę žalą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Plmn
Plmn
2025-10-15 14:11
Atšokit nuo Roberto. Nieko blogo jis nepasakė ir kalbėjo neįžeidžiamai. Kas čia blogo, kad vyras juodas. Tai yra normalus faktas. Visokių yra, visokių reikia.
Atsakyti
kuris čia kaltesnis-įdomu
kuris čia kaltesnis-įdomu
2025-10-15 14:16
o kokia bauda mackevičiui,šitam prietrankai šliužui,kuris išdavė tai ką kalbėjo iki laidos,ir sakė,kad nefilmuoja,nu šlykštynė rolandėlis,va taip jis kala pinigus su savo š laidom,šlykštynė kokių reta
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų