Paaiškėjo, kokią baudą teks sumokėti Robertui Javtokui už skandalingą pasisakymą

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) išnagrinėjo drausmės bylą pagal Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst skundą dėl Roberto Javtoko pasisakymų 2025 m. rugsėjo 7 d. laidoje „Nepatogūs klausimai su Rolandu Mackevičiumi“.
Paaiškėjo baudos dydis
Komisija nustatė, kad R. Javtokas, viešai atskleisdamas jautrias pareiškėjos asmeninio gyvenimo detales ir nekorektiškai pasisakydamas apie jos sutuoktinį Dimeo Van Der Horst, pažeidė Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos ir drausmės kodekso nuostatas.
Atsižvelgdama į bylos aplinkybes, komisija skyrė R. Javtokui 858 eurų baudą. Ji turi būti sumokėta per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad R. Javtokas laidoje „Nepatogūs klausimai“ netaktiškai pasisakė apie krepšininkės Kamilės Nacickaitės–Van Der Horst asmeninį gyvenimą.
Pokalbio metu sportininkas sakė, kad krepšininkė augina vaiką su „juodu vyru“ ir anksčiau buvo „buvusi su moterimi“.
Jo komentarai buvo įvardyti kaip rasistiniai, seksistiniai bei žeminantys, o pati sportininkė viešai pasmerkė tokį elgesį ir pareiškė, kad patyrė moralinę bei psichologinę žalą.
