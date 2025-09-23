Robertą Javtoką gina vis daugiau žmonių: „Čia kosmosas, idiotizmo viršūnė“

Nors R. Javtokas atsistatydino iš moterų krepšinio klubo „Kibirkštis“ prezidento pareigų ir viešai atsiprašė, jo pasisakymą apie komandos žaidėjos šeimą vis tiek svarstys Lietuvos krepšinio asociacija, Vilniaus savivaldybės pareigūnai ir Lygių galimybių kontrolierė. Tad R. Javtoką vienas po kito stoja ginti vis daugiau žinomų žmonių bei eiliniai piliečiai.
Krepšininkas tapo „cancel“ kultūros auka?
R. Javtokas, manydamas, kad filmavimas jau baigtas, vienoje laidoje vedėjui pasiūlė galimą kitą pašnekovę – moterų krepšinio klubo „Kibirkštis“ žaidėją Kamilę Nacickaitę-Van Der Horst. Apibūdindamas ją, R. Javtokas užsiminė, kad ji anksčiau buvusi su moterimi, o dabar turi sutuoktinį – juodą vyrą.
Jos vyras – 3x3 olimpinis čempionas, olandas Dimeo Van Der Horst.
„Buvus ji kaip ir su moterimi. Dabar bičas yra juodas, ji su juo apsiženijo“, – laidoje kalba R. Javtokas.
Po tokių žodžių garsi krepšininkė pasijuto įsižeidusi – R. Javtoką apkaltino seksizmu, rasizmu, privataus gyvenimo viešinimu ir apskundė krepšinio asociacijai. Šios etikos, drausmės ir apeliacinė komisija iškėlė drausminę bylą.
„Roberto Javtoko mintys apie mano asmeninį gyvenimą laidoje „Nepatogūs klausimai“ yra orumą žeminantys, reputacijai kenkiantys bei psichologiškai žalojantys seksistiniai ir rasistiniai teiginiai. Mano šeima ir privatus gyvenimas yra būtent – privatus. Išsakyti žodžiai daro moralinę ir psichologinę žalą, griauna pasitikėjimą ir kuria nesaugumo jausmą tiek man, tiek kitoms moterims sporte“, – teigia Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst.
Atsiprašyti neužteko
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovai žada R. Javtokui proporcingą padarytai žalai nuobaudą ir perspėja, kad situaciją Lietuvoje įdėmiai stebi FIBA.
„Iškart gavome FIBA raštą, kuriame klausiama, kokių veiksmų ėmėtės, ir prašoma pranešti visus priimtus sprendimus. FIBA šią situaciją seka“, – teigia asociacijos „Lietuvos krepšinis“ generalinis sekretorius Dominykas Domarkas.
R. Javtokas yra vienas iš „Kibirkšties“ savininkų. Kilus skandalui, jis atsistatydino iš klubo prezidento pareigų. Nors dėl savo pasisakymo viešai atsiprašė ir tvirtina nieko nenorėjęs įžeisti, visuomenėje tvyro nerimas – ar šis skandalas nesibaigs tuo, kad jis praras Europos ir pasaulio čempionatuose iškovotus medalius bei prezidentės Dalios Grybauskaitės įteiktus apdovanojimus už nuopelnus.
Daugybė žmonių, visuomenės veikėjų ir politikų viešai teigia, kad R. Javtokui mesti kaltinimai dėl rasizmo ir seksizmo yra nesąžiningų žmonių manipuliacija – esą jis tik konstatavo visiems žinomus faktus.
R. Javtoko pasisakymą svarstys ne tik krepšinio asociacijos komisija, „Kibirkšties“ dalininkės – Vilniaus savivaldybės – pareigūnai, bet ir Lygių galimybių kontrolierė.
„Apskritai, kalbant apie asmenų odos spalvą, kyla klausimas, kodėl ji turėtų būti aptarinėjama profesiniame gyvenime? Kodėl vertinama asmens odos spalva?“ – svarsto Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė.
Svarstymai dėl žodžio laisvės
Tuo metu žinomi žmonės ir kai kurie politikai pabrėžia, kad ši R. Javtoko byla yra svarbi ne tik jos dalyviams – ji susijusi ir su žodžio laisvės padėtimi Lietuvoje.
„Jis tiesiog žmogiškai pasidalijo savo mintimis, nenorėdamas įžeisti. Bet dabar apkaltintas agresija, ir už tai gresia rimti padariniai. Pagalvokime, kas laukia politinių oponentų, kurie bandytų oponuoti“, – svarsto televizijos laidų vedėjas, rašytojas Robertas Petrauskas.
„Pavojus žodžio laisvei, visa ideologinė cenzūra, atėjusi iš Vakarų – iš JAV – kuria baimės atmosferą“, – dalijasi Seimo narys Vytautas Sinica.
„Užtektų tik atsiprašyti, pasakyti nuoširdžiai, kad ne tą turėjo omenyje. Jis padarė dar daugiau – atsistatydino, bet vis tiek jį svarsto. Čia kosmosas, idiotizmo viršūnė“, – teigia prodiuseris Stanislavas Stavickis (Stano).
R. Javtokas du kartus kandidatavo rinkimuose į Lietuvos krepšinio federacijos prezidento postą, tačiau pralaimėjo Mindaugui Balčiūnui. Dėl to kai kurie jo gerbėjai neatmeta, kad šis skandalas gali būti dirbtinai pučiamas R. Javtoko konkurentų, siekiančių išlaikyti savo postus asociacijoje.
