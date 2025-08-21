Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis po didžiulės rusų atakos: „Beprotiškas antirekordas“

2025-08-21 11:04 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 11:04

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija tęsia mirtinus oro antskrydžius Ukrainoje, „tarsi niekas nebūtų pasikeitę", rašo „Sky news".

V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija tęsia mirtinus oro antskrydžius Ukrainoje, „tarsi niekas nebūtų pasikeitę“, rašo „Sky news“.

0

Anot jo, Maskva per naktį į šalį paleido beveik 600 dronų ir 40 raketų, pridurdamas, kad „daugelyje regionų“ vyksta gelbėjimo operacijos.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Šiąnakt Rusijos kariuomenė pasiekė vieną iš savo beprotiškų antirekordų“, – sako V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, buvo smogta „civilinės infrastruktūros įmonėms, gyvenamiesiems namams ir mūsų žmonėms“.

„Rusai surengė šį smūgį tarsi niekas nepasikeitė. Tarsi pasaulis nededa jokių pastangų sustabdyti šį karą.

Reikia reaguoti į tai. Maskva vis dar nesiunčia jokių signalų, kad ji tikrai ketina pradėti konstruktyvias derybas ir užbaigti šį karą“, – pastebi V. Zelenskis.

Jis priduria, kad ataka prieš amerikiečių įmonę Ukrainoje buvo „labai iškalbinga“.

