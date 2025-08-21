Zelenskis po didžiulės rusų atakos: „Beprotiškas antirekordas“

Anot jo, Maskva per naktį į šalį paleido beveik 600 dronų ir 40 raketų, pridurdamas, kad „daugelyje regionų“ vyksta gelbėjimo operacijos.
„Šiąnakt Rusijos kariuomenė pasiekė vieną iš savo beprotiškų antirekordų“, – sako V. Zelenskis.
Anot jo, buvo smogta „civilinės infrastruktūros įmonėms, gyvenamiesiems namams ir mūsų žmonėms“.
„Rusai surengė šį smūgį tarsi niekas nepasikeitė. Tarsi pasaulis nededa jokių pastangų sustabdyti šį karą.
Reikia reaguoti į tai. Maskva vis dar nesiunčia jokių signalų, kad ji tikrai ketina pradėti konstruktyvias derybas ir užbaigti šį karą“, – pastebi V. Zelenskis.
Jis priduria, kad ataka prieš amerikiečių įmonę Ukrainoje buvo „labai iškalbinga“.
