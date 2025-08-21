„Politico“: JAV vaidmuo Ukrainos saugumo garantijose bus minimalus

Apie tai cituodama JAV gynybos valstybės sekretoriaus Elbridge‘o Colby‘io žodžius pranešė „Politico“.
„Antradienį vakare Pentagono vyriausiasis politinis pareigūnas nedidelei sąjungininkų grupei pareiškė, kad JAV planuoja atlikti minimalų vaidmenį užtikrinant bet kokias Ukrainos saugumo garantijas, ir tai yra vienas aiškiausių ženklų, kad Europai teks prisiimti ilgalaikio taikos palaikymo Kijeve naštą“, – rašė „Politico“.
E. Colby‘is tai pareiškė atsakydamas į Europos kariuomenių vadų klausimus.
„Pradeda aiškėti, kad būtent Europai teks viską įgyvendinti vietoje, – sakė apie derybas informuotas NATO diplomatas. – JAV yra visiškai dėl nieko neįsipareigojusios.“
Kitas šaltinis pažymėjo, kad Vašingtono pozicija gali pakenkti pastaraisiais mėnesiais pasiektai pažangai užtikrinant veiksmingas ir patikimas Ukrainai saugumo garantijas.
Šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą atmetė idėją siųsti JAV karius į Ukrainą, tačiau pareiškė, kad yra pasirengęs teikti paramą iš oro ten esantiems Europos kariams.
