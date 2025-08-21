Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Politico“: JAV vaidmuo Ukrainos saugumo garantijose bus minimalus

2025-08-21 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 10:58

Jungtinės Valstijos ketina vaidinti minimalų vaidmenį užtikrinant Ukrainos saugumo garantijas.

Kyjivas po rusų dronų ir raketų atakos (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos ketina vaidinti minimalų vaidmenį užtikrinant Ukrainos saugumo garantijas.

REKLAMA
0

Apie tai cituodama JAV gynybos valstybės sekretoriaus Elbridge‘o Colby‘io žodžius pranešė „Politico“.

„Antradienį vakare Pentagono vyriausiasis politinis pareigūnas nedidelei sąjungininkų grupei pareiškė, kad JAV planuoja atlikti minimalų vaidmenį užtikrinant bet kokias Ukrainos saugumo garantijas, ir tai yra vienas aiškiausių ženklų, kad Europai teks prisiimti ilgalaikio taikos palaikymo Kijeve naštą“, – rašė „Politico“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Colby‘is tai pareiškė atsakydamas į Europos kariuomenių vadų klausimus.

„Pradeda aiškėti, kad būtent Europai teks viską įgyvendinti vietoje, – sakė apie derybas informuotas NATO diplomatas. – JAV yra visiškai dėl nieko neįsipareigojusios.“

REKLAMA
REKLAMA

Kitas šaltinis pažymėjo, kad Vašingtono pozicija gali pakenkti pastaraisiais mėnesiais pasiektai pažangai užtikrinant veiksmingas ir patikimas Ukrainai saugumo garantijas.

Šią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą atmetė idėją siųsti JAV karius į Ukrainą, tačiau pareiškė, kad yra pasirengęs teikti paramą iš oro ten esantiems Europos kariams.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“ (nuotr. SCANPIX)
J. D. Vance`as didžiuojasi savo replika Zelenskiui: „Kol elgsitės tinkamai, aš nieko nesakysiu“ (9)
Bitcoin kriptovaliuta (nuotr. SCANPIX)
JK paskelbė priemones prieš kriptovaliutų tinklus, padedančius Rusijai apeiti sankcijas
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Reuters“: nepaisant taikos derybų, Rusija neplanuoja mažinti ginklavimosi tempų (17)
Indija meta iššūkį JAV: atnaujino naftos pirkimus iš Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Indija meta iššūkį JAV: atnaujino naftos pirkimus iš Rusijos (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų