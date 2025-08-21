Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas rusų kateris, žuvo visa įgula

Rugpjūčio 20 d. GUR sunaikino priešo katerį prie Žaliznyj uosto, panaudodami oro raketą. Visi penki katerio įgulos nariai buvo likviduoti. Apie tai praneša „Kanal 24“.
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Rusai smogė Zaporižios rajonui (nuotr. Telegram)
Užfiksavo katerio sunaikinimą
Dronas iš oro apšvietė tikslą lazeriu ir užfiksavo jo sunaikinimą. GUR „Telegram“ pasidalijo sėkmingos operacijos vaizdo įrašu.
Šaltinis:
tv3.lt
