Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas rusų kateris, žuvo visa įgula

2025-08-21 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 10:26

Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdybos (GUR) kariai rugpjūčio 20 d. surengė sėkmingą operaciją Juodojoje jūroje – prie Žaliznyj uosto, esančio Chersono srityje, jie raketa sunaikino okupantų katerį. Visi penki laivo įgulos nariai buvo likviduoti, o ataką užfiksavo dronas.

Ukrainos smūgis Juodojoje jūroje: sunaikintas rusų kateris, žuvo visa įgula (nuotr. Telegram)
17

Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdybos (GUR) kariai rugpjūčio 20 d. surengė sėkmingą operaciją Juodojoje jūroje – prie Žaliznyj uosto, esančio Chersono srityje, jie raketa sunaikino okupantų katerį. Visi penki laivo įgulos nariai buvo likviduoti, o ataką užfiksavo dronas.

REKLAMA
2

Rugpjūčio 20 d. GUR sunaikino priešo katerį prie Žaliznyj uosto, panaudodami oro raketą. Visi penki katerio įgulos nariai buvo likviduoti. Apie tai praneša „Kanal 24“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Užfiksavo katerio sunaikinimą

Dronas iš oro apšvietė tikslą lazeriu ir užfiksavo jo sunaikinimą. GUR „Telegram“ pasidalijo sėkmingos operacijos vaizdo įrašu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų