Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje – dronų ataka: naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras

2025-08-21 09:38 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 09:38

Naktį dronai atakavo Rusijoje netoli Rostovo esančią naftos perdirbimo gamyklą, skelbia UNIAN. Voronežo srityje buvo sustabdytas traukinių eismas.

Rusijoje – dronų ataka: naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras (nuotr. stop kadras)

Naktį dronai atakavo Rusijoje netoli Rostovo esančią naftos perdirbimo gamyklą, skelbia UNIAN. Voronežo srityje buvo sustabdytas traukinių eismas.

REKLAMA
1

Laikinasis Rostovo srities gubernatorius Jurijus Slyjusaras teigia, kad buvo atakuoti ir keli kiti rajonai.

„Novosačinske vienoje iš pramonės įmonių kilo gaisras. Preliminariais duomenimis, žmonių nenukentėjo. Vietoje dirba gelbėjimo tarnybos“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Telegram“ kanalas „Astra“ skelbia, kad dronai atakavo Novosachinskio naftos perdirbimo gamyklą.

REKLAMA
REKLAMA

Per Rusijos ataką Lvive apgadinta dešimtys namų, yra sužeistųjų

Ukrainos Lvivo mieste per kombinuotą Rusijos oro ataką yra sužeistųjų, apgadinta dešimtys pastatų. Tai feisbuke pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus.

REKLAMA

„Garsi naktis Lvive. Priešas surengė kombinuotą ataką puolamaisiais dronais „Shahed“ ir raketomis. Kaip ir prieš mėnesį, vėl smogta Olenos Stepanivnos gatvei“, – rašė meras.

Anot jo, preliminariais duomenimis, yra sužeistųjų. Sprogimo banga apgadino dešimtis pastatų: nukentėjo langai ir stogai. Dirba visos tarnybos. Vėliau pranešta, kad Lvive žuvo žmogus.

Meras pranešė ir apie gaisrus kitose vietose.

Naktį į ketvirtadienį rusai vėl surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą, visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis po didžiulės rusų atakos: „Beprotiškas antirekordas“
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis paaiškino raudonąsias linijas: rusams užimti visą Donbasą reikėtų dar 4 metų (73)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Per Rusijos dronų ataką Sumuose sužeista 12 žmonių, įskaitant du vaikus (1)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (39)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų