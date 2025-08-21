Rusijoje – dronų ataka: naftos perdirbimo gamykloje kilo didelis gaisras

Laikinasis Rostovo srities gubernatorius Jurijus Slyjusaras teigia, kad buvo atakuoti ir keli kiti rajonai.
„Novosačinske vienoje iš pramonės įmonių kilo gaisras. Preliminariais duomenimis, žmonių nenukentėjo. Vietoje dirba gelbėjimo tarnybos“, – sako jis.
„Telegram“ kanalas „Astra“ skelbia, kad dronai atakavo Novosachinskio naftos perdirbimo gamyklą.
Per Rusijos ataką Lvive apgadinta dešimtys namų, yra sužeistųjų
Ukrainos Lvivo mieste per kombinuotą Rusijos oro ataką yra sužeistųjų, apgadinta dešimtys pastatų. Tai feisbuke pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus.
„Garsi naktis Lvive. Priešas surengė kombinuotą ataką puolamaisiais dronais „Shahed“ ir raketomis. Kaip ir prieš mėnesį, vėl smogta Olenos Stepanivnos gatvei“, – rašė meras.
Anot jo, preliminariais duomenimis, yra sužeistųjų. Sprogimo banga apgadino dešimtis pastatų: nukentėjo langai ir stogai. Dirba visos tarnybos. Vėliau pranešta, kad Lvive žuvo žmogus.
Meras pranešė ir apie gaisrus kitose vietose.
Naktį į ketvirtadienį rusai vėl surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą, visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!