Rusų raketa smogė JAV įmonei Ukrainoje

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą.
„Viena iš raketų pataikė į didelę amerikiečių elektronikos gamintoją mūsų vakariniame regione, dėl to buvo padaryta didelė žala ir yra aukų. Tai visiškai civilinis objektas, neturintis nieko bendra su gynyba ar kariuomene.
Tai neturi jokios karinės logikos ar būtinybės, tai tik teroras prieš žmones, verslą ir normalią gyvenimą mūsų šalyje“, – praneša Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Per Rusijos ataką Lvive apgadinta dešimtys namų, yra sužeistųjų
Ukrainos Lvivo mieste per kombinuotą Rusijos oro ataką yra sužeistųjų, apgadinta dešimtys pastatų. Tai feisbuke pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus.
„Garsi naktis Lvive. Priešas surengė kombinuotą ataką puolamaisiais dronais „Shahed“ ir raketomis. Kaip ir prieš mėnesį, vėl smogta Olenos Stepanivnos gatvei“, – rašė meras.
Anot jo, preliminariais duomenimis, yra sužeistųjų. Sprogimo banga apgadino dešimtis pastatų: nukentėjo langai ir stogai. Dirba visos tarnybos. Vėliau pranešta, kad Lvive žuvo žmogus.
Meras pranešė ir apie gaisrus kitose vietose.
Naktį į ketvirtadienį rusai vėl surengė masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą, visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.
