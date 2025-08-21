Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JK paskelbė priemones prieš kriptovaliutų tinklus, padedančius Rusijai apeiti sankcijas

2025-08-21 07:34 / šaltinis: BNS
2025-08-21 07:34

Jungtinė Karalystė (JK) trečiadienį paskelbė apie priemones prieš aštuonis asmenis ir subjektus, kurie padėjo Rusijai apeiti Vakarų sankcijas per Kirgizijoje įsikūrusius finansinius ir kriptovaliutų tinklus.

Bitcoin kriptovaliuta (nuotr. SCANPIX)

Jungtinė Karalystė (JK) trečiadienį paskelbė apie priemones prieš aštuonis asmenis ir subjektus, kurie padėjo Rusijai apeiti Vakarų sankcijas per Kirgizijoje įsikūrusius finansinius ir kriptovaliutų tinklus.

REKLAMA
0

Londonas paskelbė naujas sankcijas penkioms organizacijoms ir trims asmenims, įskaitant Kirgizijoje įsikūrusį banką „Capital Bank“, „kurį Rusija naudoja atsiskaitymui už karines prekes“, ir jo direktorių Kantemirą Čalbajevą, nurodė Užsienio reikalų biuras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sankcijos taip pat pritaikytos kriptovaliutų biržoms „Grinex“ ir „Meer“, kuriose prekiaujama A7A5 „stablecoin“ – numanomai stabilia skaitmenine valiuta, susieta su rubliu.

REKLAMA
REKLAMA

Šis žetonas „vos per keturis mėnesius specialioje kriptovaliutų biržoje pervedė 9,3 mlrd. dolerių (7,98 mlrd. eurų) ir yra specialiai sukurtas siekiant apeiti Vakarų sankcijas“, teigė Užsienio reikalų biuras.

REKLAMA

„Jei Kremlius mano, kad gali nuslėpti savo desperatiškus bandymus sušvelninti mūsų sankcijų smūgį plaudamas sandorius per įtartinus kriptovaliutų tinklus, jis labai klysta“, – sakė už sankcijas atsakingas ministras Stephenas Doughty.

Praėjusią savaitę panašų žingsnį žengė Jungtinės Valstijos, kurios taip pat nusitaikė į „Grinex“.

Ministerija teigė, kad šie veiksmai buvo imtasi „JK ir tarptautiniams sąjungininkams sustiprinus pastangas užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje“.

Ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pirmininkavo maždaug 30 šalių, daugiausia Europos, virtualiam susitikimui, surengtam po Vašingtone įvykusių JAV ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio derybų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas apie kalbas dėl saugumo garantijų Ukrainai: „Utopija, kelias į niekur“ (50)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio perspėja, kad ir Rusija, ir Ukraina turės padaryti nuolaidų: tai nėra lengva, bet tai būtina (39)
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (3)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą JAV – kruvinas rusų smūgis Ukrainai, sureagavo Zelenskis: Maskva turi išgirsti „stop“ (65)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų