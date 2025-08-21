JK paskelbė priemones prieš kriptovaliutų tinklus, padedančius Rusijai apeiti sankcijas

Londonas paskelbė naujas sankcijas penkioms organizacijoms ir trims asmenims, įskaitant Kirgizijoje įsikūrusį banką „Capital Bank“, „kurį Rusija naudoja atsiskaitymui už karines prekes“, ir jo direktorių Kantemirą Čalbajevą, nurodė Užsienio reikalų biuras.
Sankcijos taip pat pritaikytos kriptovaliutų biržoms „Grinex“ ir „Meer“, kuriose prekiaujama A7A5 „stablecoin“ – numanomai stabilia skaitmenine valiuta, susieta su rubliu.
Šis žetonas „vos per keturis mėnesius specialioje kriptovaliutų biržoje pervedė 9,3 mlrd. dolerių (7,98 mlrd. eurų) ir yra specialiai sukurtas siekiant apeiti Vakarų sankcijas“, teigė Užsienio reikalų biuras.
„Jei Kremlius mano, kad gali nuslėpti savo desperatiškus bandymus sušvelninti mūsų sankcijų smūgį plaudamas sandorius per įtartinus kriptovaliutų tinklus, jis labai klysta“, – sakė už sankcijas atsakingas ministras Stephenas Doughty.
Praėjusią savaitę panašų žingsnį žengė Jungtinės Valstijos, kurios taip pat nusitaikė į „Grinex“.
Ministerija teigė, kad šie veiksmai buvo imtasi „JK ir tarptautiniams sąjungininkams sustiprinus pastangas užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainoje“.
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pirmininkavo maždaug 30 šalių, daugiausia Europos, virtualiam susitikimui, surengtam po Vašingtone įvykusių JAV ir Ukrainos vadovų Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio derybų.
