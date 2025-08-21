Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Netoli Japonijos krantų 12 valandų liepsnojo JAV karo laivas

2025-08-21 09:01 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 09:01

Ketvirtadienį anksti ryte buvo galutinai užgesintas gaisras, kuris 12 valandų truko prie Japonijos krantų esančiame JAV karinio jūrų laivyno laive ir kurį didžiąją nakties dalį gesino vietos laivai, pranešė JAV kariuomenė.

JAV karo laivas. Asociatyvi nuotrauka (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį anksti ryte buvo galutinai užgesintas gaisras, kuris 12 valandų truko prie Japonijos krantų esančiame JAV karinio jūrų laivyno laive ir kurį didžiąją nakties dalį gesino vietos laivai, pranešė JAV kariuomenė.

0

Per trečiadienį netoli pietinės Okinavos salos dislokuotame JAV laive „USS New Orleans“ kilusį gaisrą buvo nesunkiai sužaloti du JAV jūreivius, teigiama JAV karinio jūrų laivyno 7-osios flotilės pranešime.

„Gaisro priežastis šiuo metu nustatinėjama... „New Orleans“ įgula liks laive“, – nurodė kariškiai.

208,4 metrų ilgio, 24 433 tonas sveriantis transporto laivas stovi prisišvartavęs prie „White Beach“ karinio jūrų laivyno bazės.

Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė, kad iš pradžių JAV kariuomenė prašė Japonijos pagalbos, bet vėliau savo prašymą atšaukė, o apie 19.30 val. (10.30 val. Grinvičo laiku) jį vėl pakartojo.

Gaisrą beveik visą naktį gesino keturi Japonijos pakrančių apsaugos, karinio jūrų laivyno ir privačių rangovų laivai, naujienų agentūrai AFP sakė atstovas spaudai Tetsuhiro Azumahiga.

Japonijoje, daugiausia Okinavoje, dislokuota apie 54 000 Jungtinių Valstijų karių.

