  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
4
Buvęs Trumpo pavaduotojas kreipėsi į jį: reikia imti telefoną ir nedelsiant

2025-08-18 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 10:34

Buvęs JAV viceprezidentas Mike‘as Pence‘as paragino Donaldą Trumpą įvesti naujas antrines sankcijas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Kalbėdamas CNN laidoje „State of the Union“, jis „aksominės pirštinės“ metodu pavadino D. Trumpo elgesį su Kremliaus šeimininku. Tačiau, anot M. Pence‘o, būtina imtis „griežtų priemonių – ir nedelsiant“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

4

D. Trumpas turi „dabar imti telefoną ir paprašyti daugumos vadovą Senate Johną Thunę nedelsiant priimti antrinių sankcijų įstatymą, kurį remia praktiškai visi JAV Senate“, sakė M. Pence‘as, kuris 2017–2021 m. buvo D. Trumpo pavaduotojas.

Tada geriausiu atveju D. Trumpas jau pirmadienį, kai Volodymyras Zelenskis su keliais Europos valstybių vadovais bus Vašingtone, turėtų jį ant stalo, ir jis galėtų įsigalioti. „Tik taip galime užtikrinti tikrą pažangą siekiant taikos susitarimo“, – pabrėžė M. Pence‘as.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Taip, anot jo, „parodytume V. Putinui, kad esame pasirengę imtis priemonių, kurios tikrąją žodžio prasme sugriautų jo ekonomiką, tup pat metu padvigubindami savo įsipareigojimus Ukrainos saugumui“. „Mes nieku gyvu nenorime, kad V. Putinas šį delsimą išnaudotų kaip dingstį iki žiemos tęsti karą“, – teigė M. Pence‘as.

Kartu jis negailėjo pagyrų D. Trumpui. Jis, “kaip laisvojo pasaulio lyderis, nusipelno pripažinimo už tai, kad nepaliko Ukrainos likimo valiai“, kalbėjo M. Pence‘as. Pasak jo, „vyriausybėje ir aplink ją yra daug balsų, kurie būtų nusigręžę nuo Ukrainos jau prieš daug mėnesių“. M. Pence‘as užbaigė pagyras D. Trumpui teigdamas, jog būtų geriau nesudaryti jokio susitarimo su Maskva nei sudaryti blogą.

D. Trumpas yra pagrasinęs antrinėmis sankcijomis visoms valstybėms, kurios toliau vykdo prekybą su Kremliumi. Pirmoji sankcijų jau sulaukė Indija. Du valstybiniai Indijos koncernai toliau importuoja rusišką naftą. Dėl to JAV padvigubino muitus Indijos importui nuo 25 iki 50 proc. Toks tarifas turėtų įsigalioti nuo rugpjūčio pabaigos. Prekybą su Rusija toliau vysto ir Kinija, Brazilija, ir net kai kurios ES šalys, pavyzdžiui, Vengrija. D. Trumpas pradžioje grasino 100 proc. muitais.

