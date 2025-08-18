Trumpas atsakė tiems, kurie sako, kad jis leido Putinui laimėti: „Šie žmonės yra nesveiki!“

Apie tai D. Trumpas sekmadienį pakomentavo savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Fake News (taip jis vadina leidinius, kurie jį kritikuoja. Lietuviškai tai reiškia melagingas naujienas – red. past.) jau tris dienas skelbia, kad aš patyriau „didžiulį pralaimėjimą“, leidęs Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui surengti svarbų susitikimą Jungtinėse Valstijose.
Tiesą sakant, jis būtų mieliau susitikęs bet kur kitur, tik ne JAV, ir Fake News tai žino. Tai buvo pagrindinis ginčo punktas! Jei susitikimas būtų vykęs kitur, demokratų valdomos žiniasklaidos priemonės tai būtų smerkusios kaip baisų dalyką. Šie žmonės yra nesveiki! Jie net nori, kad Vašingtone ir kitose mėlynųjų valdomose miestuose visoje šalyje vyktų nusikaltimai, bet nesijaudinkite, aš to neleisiu“, – parašė jis.
D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį susitiko Aliaskoje.
„Bloomberg“: Trumpas Zelenskiui pasiūlys tik blogus taikos susitarimo variantus
Volodymyras Zelenskis susiduria su dilema: rizikuoti eiti į konfliktą su Donaldu Trumpu arba sutikti sudaryti susitarimą su Rusija, kuris gali kainuoti Ukrainai teritorines nuolaidas ir suteikti Maskvai pranašumą ateityje, rašo „Bloomberg“, kurios pranešimą cituoja „Unian“.
Ukrainos prezidentas šiuo metu lankosi Vašingtone, kur atvyko po D. Trumpo ir Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje, kuriame JAV vadovas faktiškai atsisakė reikalavimo nedelsiant nutraukti ugnį ir paragino Kyjivas skubiai parengti taikos planą, palikdamas V. Zelenskiui labai nedaug veiksmų laisvės.
Padėtį apsunkina ir praeityje buvę įtempti kontaktai su D. Trumpu. Vasarį vykusio vizito Baltuosiuose rūmuose metu tarp abiejų prezidentų kilo ginčas, po kurio buvo laikinai sustabdyta JAV karinė pagalba. Šį kartą V. Zelenskį lydi Europos vadovai, tarp kurių yra NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, tačiau jų galimybės daryti kokią nors įtaką yra ribotos.
Kyjivas nori išsiaiškinti V. Putino sąlygas, užtikrinti trišalį susitikimą ir įtikinti Vašingtoną sugriežtinti sankcijas Rusijai.
„Putinas turi daug reikalavimų... Prireiks laiko, kad juos visus apsvarstytume – to neįmanoma padaryti, kai tau grasina ginklu“, – prieš vizitą JAV lankydamasis Briuselyje sakė V. Zelenskis.
Po derybų su V. Putinu D. Trumpas leido suprasti, kad JAV yra pasirengusios dalyvauti užtikrinant saugumo garantijas Ukrainai, kurias jis palygino su NATO 5 straipsniu. Kartu jis išsakė Kremliaus reikalavimus, kad Kijevas turėtų atsisakyti dalies savo rytinių teritorijų.
V. Zelenskis „žemės mainų“ galimybę atmetė, pabrėždamas: „Kadangi teritorinis klausimas yra toks svarbus, jį turėtų aptarti tik Ukrainos ir Rusijos vadovai susitikime, kuriame dalyvautų ir Jungtinės Valstijos. Kol kas Rusija nepateikė jokių ženklų, kad trišalės derybos įvyks“.
Beje, vienu iš svarbiausių veiksnių ir toliau yra ukrainiečių palaikymas. Nepaisant didėjančio aukų skaičiaus ir užsitęsusių kontrpuolimų, dauguma gyventojų nepritaria teritorinėms nuolaidoms. Šalies viduje V. Zelenskis taip pat susiduria su politine krize ir protestais dėl veiksmų, kurių ėmėsi kovos su korupcija agentūrų atžvilgiu.
Sąjungininkai Europoje baiminasi, kad nuolaidos Ukrainai gali paskatinti Kremlių naujai agresijai. Pats V. Zelenskis pripažįsta, kad pagrindinė užduotis Vašingtone bus suderinti JAV ir Europos pozicijas. „Svarbu, kad Amerika sutiktų bendradarbiauti su Europa, siekiant suteikti saugumo garantijų Ukrainai“, – sakė jis.
Taikos susitarimas – ką siūlo D. Trumpas
„Unian“ pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau atvyko į Vašingtoną susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Šių naujienų fone D. Trumpas savo socialiniame tinkle paskelbė įrašą, kuriame pareiškė, kad Zelenskis galėtų „beveik tuojau pat“ užbaigti karą su Rusija ir įvardijo sąlygas.
„Ukrainos prezidentas Zelenskis karą su Rusija gali užbaigti beveik tuojau pat, jei tik to norėtų, arba gali kariauti toliau. Prisiminkite, nuo ko viskas prasidėjo. Obamos atiduoto (prieš 12 metų ir be nė vieno šūvio!) Krymo nesusigrąžinsi ir UKRAINA Į NATO NESTOS. Kai kurie dalykai niekada nesikeičia!!!“, – rašė jis
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Baltųjų rūmų laukia „didi diena“.
