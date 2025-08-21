Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Lavrovas užgesino Trumpo pastangas: Maskvos žinutė Vašingtonui skamba šaltai

2025-08-21 15:35 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 15:35

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl kirto JAV prezidentui Donaldui Trumpui – jo pareiškimai, anot apžvalgininkų, kelia rimtų abejonių dėl taikos derybų ateities. Tuo pat metu Maskva surengė didžiausią per mėnesį oro ataką prieš Ukrainą.

Lavrovas: „Pirmą kartą istorijoje Rusija kariauja viena prieš visus Vakarus“ (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl kirto JAV prezidentui Donaldui Trumpui – jo pareiškimai, anot apžvalgininkų, kelia rimtų abejonių dėl taikos derybų ateities. Tuo pat metu Maskva surengė didžiausią per mėnesį oro ataką prieš Ukrainą.

9

S. Lavrovas rugpjūčio 21 d. išsakė griežtus komentarus, keliančius rimtų abejonių dėl taikos derybų perspektyvų, praneša „Sky News“ korespondentas Ivoras Bennettas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas su vedėju Garethu Barlowu, jis teigė, kad bus labai įdomu pamatyti, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureaguos į S. Lavrovo žodžius.

„Jau antrą dieną iš eilės Rusijos užsienio reikalų ministras gana šaltai vertina JAV prezidento diplomatines pastangas siekti taikos susitarimo“, – sakė I. Bennettas.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Lavrovas teigia, kad „Norinčiųjų koalicija“ bando pakenkti „pažangai“

Pasak S. Lavrovo, „vadinamoji norinčiųjų koalicija“ bando pakenkti „pažangai“, kurią D. Trumpas ir Vladimiras Putinas esą pasiekė praėjusią savaitę Aliaskoje.

Jis taip pat tvirtino, kad Ukrainos sąjungininkai „bando nukreipti dėmesį nuo pagrindinių karo priežasčių sprendimo“.

„Manau, kad jis akivaizdžiai bando įvaryti pleištą tarp Donaldo Trumpo ir Europos lyderių“, – pridūrė I. Bennettas.

Anot jo, praėjusią naktį įvykdytas masyvus Rusijos oro antskrydis prieš Ukrainą – didžiausias per daugiau nei mėnesį – aiškiai rodo Maskvos ketinimus.

„Tai nėra veiksmai, kuriuos būtų galima susieti su šalimi, teigiančia, jog nori taikos“, – pabrėžė I. Bennettas.

2025-08-21 15:59
. Ne visi rusai yra kacapai.Deja, dabar jie mažumoje , tarp putininės imperialistinės psichozės apsėstųjų.Ne visi vokiečiai 1933-1945 buvo bepročiai naciai.
Taigi…
2025-08-21 15:55
Ne Lavrovas užgesino, o putinas! Trumpui juk putinas pasakė, tu nevaźiuok, mes patys be tavęs susiderėsime.
Trumpas paklusnus, putino klauso…
.
2025-08-21 15:44
Turbūt turės trump’as eiti su sankcijomis iki galo. Kitaip nieko nebus.
