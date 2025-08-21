Lavrovas užgesino Trumpo pastangas: Maskvos žinutė Vašingtonui skamba šaltai

S. Lavrovas rugpjūčio 21 d. išsakė griežtus komentarus, keliančius rimtų abejonių dėl taikos derybų perspektyvų, praneša „Sky News“ korespondentas Ivoras Bennettas.
Kalbėdamas su vedėju Garethu Barlowu, jis teigė, kad bus labai įdomu pamatyti, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureaguos į S. Lavrovo žodžius.
„Jau antrą dieną iš eilės Rusijos užsienio reikalų ministras gana šaltai vertina JAV prezidento diplomatines pastangas siekti taikos susitarimo“, – sakė I. Bennettas.
Lavrovas teigia, kad „Norinčiųjų koalicija“ bando pakenkti „pažangai“
Pasak S. Lavrovo, „vadinamoji norinčiųjų koalicija“ bando pakenkti „pažangai“, kurią D. Trumpas ir Vladimiras Putinas esą pasiekė praėjusią savaitę Aliaskoje.
Jis taip pat tvirtino, kad Ukrainos sąjungininkai „bando nukreipti dėmesį nuo pagrindinių karo priežasčių sprendimo“.
„Manau, kad jis akivaizdžiai bando įvaryti pleištą tarp Donaldo Trumpo ir Europos lyderių“, – pridūrė I. Bennettas.
Anot jo, praėjusią naktį įvykdytas masyvus Rusijos oro antskrydis prieš Ukrainą – didžiausias per daugiau nei mėnesį – aiškiai rodo Maskvos ketinimus.
„Tai nėra veiksmai, kuriuos būtų galima susieti su šalimi, teigiančia, jog nori taikos“, – pabrėžė I. Bennettas.
