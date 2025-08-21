Prancūzija: Rusijos smūgiai Ukrainoje rodo Maskvos „nenorą rimtai dalyvauti taikos derybose“

Prancūzija smūgius apibūdino kaip „didžiausią šio mėnesio ataką“.
„Nors Rusija teigia esanti pasirengusi derėtis, ji tęsia mirtinus išpuolius Ukrainos teritorijoje, paleisdama 574 dronus ir 40 raketų į gyvenamuosius rajonus“, – sakoma užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Šie smūgiai „dar kartą rodo būtinybę nutraukti žudynes, išlaikyti bei didinti spaudimą Rusijai“, priduriama pranešime, dar kartą patvirtinant paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo „iniciatyvai dėl teisingos ir ilgalaikės taikos“.
