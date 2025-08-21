Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Trumpas visiems pasakė, kad pasitraukti iš Krymo buvo didelė klaida

2025-08-21 15:01 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 15:01

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimo Vašingtone metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog pasitraukti iš Krymo Ukrainai buvo klaida, rašo „Kanal 24“.

Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad susitikimo Vašingtone metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog pasitraukti iš Krymo Ukrainai buvo klaida, rašo „Kanal 24".

1

Anot V. Zelenskio, susitikimo su D. Trumpu ir Europos lyderiais metu daug dėmesio buvo skirta Krymui.

Susitikime JAV – dėmesys Krymui

Buvo kalbama, kad 2014 m. tarptautinė bendruomenė turėjo veikti ryžtingiau, įvesti realias sankcijas Rusijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes daug kalbėjome apie Krymą, ypač žiūrėdami į žemėlapį. Aš pažymėjau, kad tai didžiausia problema. Jis, beje, pasakė, kad Ukrainos pasitraukimas buvo didelė klaida, jo nuomone. Jis pažymėjo, kad Krymas yra raktas į karą.

Ir jis sakė, kad jei Obama nebūtų suteikęs šios galimybės, jei Putinas nebūtų galėjęs okupuoti Krymo ir dalies Donbaso, jis nebūtų pradėjęs visapusiško karo“, – sako V. Zelenskis.

Pasak jo, Krymo užėmimas suteikė Rusijai galimybę militarizuoti teritoriją ir panaudoti ją kaip strateginį placdarmą puolimui iš pietų.

„Aš sakiau, kad problema buvo ta, kad kai Krymą okupavo rusai, niekas – nei Jungtinės Valstijos, nei pasaulis – neįvedė Rusijai stiprių sankcijų, kurios turėtų realią įtaką. Būtent todėl tikras spaudimas ir tikros saugumo garantijos yra labai svarbūs“, – vardija V. Zelenskis.

Krymą Rusija aneksavo 2014 m. Vakarų valstybės Krymo okupacijos nepripažįsta.

