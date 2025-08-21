Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Plinta konspiracijos teorija: Putinas pas Trumpą nusiuntė savo antrininką?

2025-08-21 14:43
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 14:43

Internete plinta konspiracijos teorijos, kad į susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nusiuntė savo antrininką, skelbia BBC.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

Internete plinta konspiracijos teorijos, kad į susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas nusiuntė savo antrininką, skelbia BBC.

6

Interneto vartotojai teigia, kad įtarimas kilo dėl vaizdo įrašų, paskelbtų iš susitikimo Aliaskoje.

Putino ir Trumpo susitikimas
(48 nuotr.)
(48 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Į Aliaską Putinas nusiuntė antrininką?

BBC patikrino vaizdo įrašus naudodamiesi dirbtiniu intelektu. Patikrintas veido atitikimas lyginant nuotraukas iš Aliaskos su oficialiu V. Putino portretu. Nustatyta, kad veidai sutapo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinio kalbinti ekspertai taip pat teigė, kad nėra priežasčių manyti, jog Aliaskoje pasirodęs žmogus nebuvo V. Putinas.

Konspiracijos teorijos apie tai, kad V. Putinas turi ir naudoja antrininkus, gajos ne vienerius metus.

Buvo atrinkti netgi ryškiausi antrininkų bruožų skirtumai: smakras (iššokęs ar pakrypęs), lūpos (putlios arba siauros), nosis (smulki ar stambi), akių vokai (užkritę arba ne), ausys (skirtingi ausų speneliai, raukšlės, skirtingas atstumas tarp akių ir ausų), ūgis (tikrasis avi rankų darbo avalynę su specialiu ūgį didinančiu padu).

V. Putino ir D. Trumpo pokalbis Aliaskoje vyko praėjusį penktadienį. Jis tęsėsi beveik tris valandas.

