Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos ataką Vakarų Ukrainoje smogta amerikiečių gamyklai

2025-08-22 07:10 / šaltinis: BNS
2025-08-22 07:10

Rusija naktį surengė retą dronų ir raketų ataką Vakarų Ukrainoje, smogdama tokiems taikiniams kaip amerikiečiams priklausanti elektronikos gamykla, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Rusija naktį surengė retą dronų ir raketų ataką Vakarų Ukrainoje, smogdama tokiems taikiniams kaip amerikiečiams priklausanti elektronikos gamykla, ketvirtadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Šis oro išpuolis Ukrainos dalyje, kuri iš esmės nepatiria tokių tikslingų atakų, buvo viena didžiausių Rusijos atakų šiais metais.

Apie tai pranešama intensyvėjant diplomatinėms pastangoms nutraukti karą: JAV prezidentas Donaldas Trumpas Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maskva prieštarauja pagrindiniams pasiūlymų dėl taikos aspektams.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti į „Ukrainos karinio pramoninio komplekso objektus“, įskaitant dronų gamyklas, sandėlius, raketų paleidimo aikšteles ir Ukrainos karių susitelkimo vietas. Rusija ne kartą neigė, kad taikosi į civilines Ukrainos teritorijas.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau socialiniame tinkle „X“ Ukrainos prezidentas rašė, kad „rusai praktiškai sudegino amerikiečių įmonę, gaminančią elektronikos prietaisus – buitinę techniką, nieko karinio“.

REKLAMA

„Rusai tiksliai žinojo, kur paleido raketas. Manome, kad tai buvo sąmoningas išpuolis prieš amerikiečių turtą ir investicijas Ukrainoje“, – rašė V. Zelenskis ir pridūrė: „Įspūdingas išpuolis tuo metu, kai pasaulis laukia aiškaus Rusijos atsakymo dėl derybų dėl karo užbaigimo.“

Praėjusį mėnesį D. Trumpas suabejojo V. Putino įsipareigojimu užbaigti karą, sakydamas, kad Rusijos lyderis „gražiai kalba, o tada visus bombarduoja“.

Nuo pirmadienio derybų Baltuosiuose rūmuose Rusija į Ukrainą paleido beveik 1 tūkst. ilgojo nuotolio dronų ir raketų, rodo Ukrainos sukaupti duomenys.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kaip Trumpo optimizmas žlugo per 4 dienas (2)
Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)
Kim Jong Unas įteikė apdovanojimus už Rusiją prieš Ukrainą kovojusiems kariams
Ukrainiečiai smogė naftotiekiui „Družba“: kilo didelis gaisras (nuotr. Telegram)
Ukrainiečiai smogė naftotiekiui „Družba“: kilo didelis gaisras (5)
Donaldas Trumpas pasirašė „didelį, gražų“ išlaidų įstatymą (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas davė 2 savaites dėl karo Ukrainoje: „Po to galbūt turėsime imtis kitokios taktikos“ (43)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų