Naujos koalicijos derybos: LSDP, „Nemuno aušra“ ir LVŽS sutarė dėl „kertinių dalykų“

Visgi galutinį žodį dėl prisijungimo prie koalicijos turės tarti „valstiečių“ taryba, kuri rinksis penktadienį vakare.
„Kolegos Aurelijaus Verygos partija renkasi šiandien vakare, jie, matyt, priims sprendimą. Perbėgome per visus punktus, tikrai daug punktų, redakcinė grupė turės ką veikti“, – penktadienį žurnalistams sakė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Visi kertiniai dalykai aptarti ir sutarta jau“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Penktadienį vykusių derybų dėl koalicijos metu taip pat sutarta metams stabdyti akcizus kurui.
„Dėl akcizų kurui, panašu, kad įvyko šiandien susitarimas, kad akcizai laikinai bus sustabdomi metams, ypatingai dyzelinui“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Nėra labai laimingi“
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad po derybų su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) ir „Nemuno aušra“ jo vadovaujamos partijos atstovai „nėra labai laimingi“.
„Derybas vertiname kiekvienas iš savo taško, sako, kad būna geros derybos, kai visi lieka nelaimingi. Turbūt yra kam atrodo, kad labai geros buvo tos derybos, mūsų veiduose didelių šypsenų nematote po derybų išeinant, reiškia nesame labai laimingi“, – žurnalistams penktadienį sakė A. Veryga.
„Koks tas laimės indeksas, vertins tik (partijos – BNS) taryba, aš tikrai niekaip nespėliosiu“, – pridūrė jis.
Sinkevičius nėra užtikrintas dėl „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje: visaip gali atsitikti
Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad parašus po naujos koalicijos sutartimi gali padėti tik dvi partijos – socdemai bei „Nemuno aušra“. Vis tik, politikas viliasi, kad derybose dalyvaujantys „valstiečiai“ sutiks prisijungti prie valdančiosios daugumos.
„Nieko neatmesčiau. Manau, kad visaip gali atsitikti“, – po penktadienį vykusio trišalio derybinių grupių susitikimo žurnalistams sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar realu, jog koalicija formuosis be „valstiečių“.
„Pamatysime, turbūt, išgirdę galutinį valstiečių žaliųjų sąjungos verdiktą, kaip jau atsitiks. Manau, vakare jau bus aiškiau. Tikiuosi, kad vis tik tas verdiktas bus teigiamas“, – pridūrė jis, akcentuodamas, kad priešingu atveju būtų gaila ir derybos skirto laiko.
Klausiamas, ar, „valstiečiams“ atsisakius eiti į koaliciją, LSDP ieškotų kito trečiojo koalicijos partnerio – galbūt netgi kviestų iš naujo derėtis Sauliaus Skvernelio „Vardan Lietuvos“ – M. Sinkevičius nesiėmė vertinti.
„Nežinau, kas būtų, jeigu būtų. Aš manau, kad sulauksime baigtinio rezultato tų pokalbių, kurie jau intensyviai vyko pastarąsias savaites. Jeigu rezultatų nebus – bus, matyt, modeliuojama, kaip galėtume vis tik turėti tvarią daugumą. O kol kas aš vis tik dedu akcentą ir laukiu teigiamo koalicijos partnerių požiūrio ir sutarimo“, – nurodė jis.
Jeigu penktadienio vakarą posėdžiausiančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybos sprendimas vis tik bus teigiamas, M. Sinkevičius nurodė, kad savaitgalį veikiausiai bus derinama koalicijos sutartis.
Daugiausiai diskutavo dėl programinių siūlymų: norus turime derinti su piniginės turiniu
Penktadienį antrasis trišalis potencialių koalicijos partnerių susitikimas truko ilgiau kaip 3 valandas. Pasak M. Sinkevičiaus, partijos atėjo derėtis rimtai pasiruošę, diskutuota apie tam tikrų siūlymų finansinius kaštus.
Kaip skelbta, į susitikimą buvo iškviestas ir laikinasis finansų ministras, šiuo metu einantis ir laikinojo premjero pareigas Rimantas Šadžius. LSDP vadovo teigimu, kalbant apie partijų norus ir siūlymus Vyriausybės programai, dažnu atveju teko išgirsti neigiamą ministro atsakymą.
„Dažnai finansų ministrams būdingas atsakymas „ne“. Tas atsakymas dažnu atveju ir nuskambėjo. Bet ne dėl to, kad ponas Šadžius kažkaip globėjiškai nenori ar jam nesvarbios kažkurios sritys (...), bet kai kurių dalykų korekcijos ar grįžimas prie jų, ypač mokesčių kontekste, galėtų turėti ne tik neigiamų pasekmių biudžeto pajamų plano vykdymui (...), bet galėtų reikšti labai liūdnus padarinius iš Europos Sąjungos, kada mes negautume arba būtų sustabdytos užkontraktuotos RRF lėšos“, – aiškino jis.
„Kiekvienas turime savo norus derinti su piniginės turiniu. Kartais ta piniginė neleidžia atsipalaiduoti“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Apie postus kalbėjo 3 minutes
M. Sinkevičius antrino kitų partijų atstovams – susitikimo metu apie galimas postų dalybas iš esmės nebuvo kalbėta.
„Mes turbūt apie pozicijas, atsakomybes ir tuos postus kalbėjome gal net ne 5 minutes – 3 minutes. O visą kitą laiką skyrėme nagrinėdami, diskutuodami apie tuos bendros programos įsipareigojimus, kuriuos galėtume įgyvendinti, pasirašę koalicijos sutartį“, – teigė Jonavos meras.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
