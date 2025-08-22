„Šiaulių plentas“ užbaigė restruktūrizavimą

Šiaulių apygardos teismas penktadienį pranešė patvirtinęs galutinę „Šiaulių plento“ restruktūrizavimo ataskaitą ir užbaigęs bendrovės restruktūrizavimo bylą.
Pasak teismo, bendrovės nemokumo administratorius Klaipėdos administratorių biuras liepos 30 dieną teismui pateikė prašymą patvirtinti galutinę restruktūrizavimo ataskaitą ir baigti bylą.
Nemokumo administratorius teismui nurodė, kad liepos 28 dieną bendrovės kreditoriai pritarė galutinei restruktūrizavimo ataskaitai.
„Šiaulių plentas“ administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą baigti restruktūrizavimo bylą, patvirtindamas, jog visi restruktūrizavimo plane numatyti veiksmai buvo atlikti, su kreditoriais atsiskaityta restruktūrizavimo plane numatytais terminais, o su dalimi kreditorių susitarta dėl skolų mokėjimo terminų atidėjimo, dalies skolų nurašymo“, – teigiama teismo pranešime.
Pasak teismo, „Šiaulių plento“ restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpiu bendrovė įgyvendino visas jame numatytas priemones: tęsė ir šiuo metu tęsia esamą veiklą, išlaiko atitinkamą gaunamų pajamų dydį, vidutiniškai yra įdarbinusi 240 darbuotojų, laiku moka mokesčius biudžetui ir einamuosius mokėjimus tiekėjams.
Dėl „Šiaulių plento“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo 2019 metais į teismą kreipėsi tuometinis bendrovės vadovas Juozas Aleksa, nurodęs, kad bendrovė yra moki, tačiau turi finansinių sunkumų.
Pasak teismo, restruktūrizavimo byla buvo iškelta įžvelgiant sėkmingo restruktūrizavimo proceso tikimybę, siekiant išvengti įmonės bankroto ir atkurti įmonės mokumą.
Šiaulių apygardos teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu įmonėje dirba 234 darbuotojai.
Kontrolinis „Šiaulių plento“ akcijų paketas priklauso bendrovei ŠPIV (buvusi „Šiaulių plento investicijų valdymas“), kurios 36,9 proc. akcijų valdo Alfonsas Armalas, 34,4 proc. – Aldona Mikšienė.
