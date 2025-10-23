ASVEL palaužė Eurolygos debiutantus iš Dubajaus

Pirmoji dvikovos dalis vyko taškas į tašką ir nors „Dubai“ ekipa keliskart pirmavo 6 taškais, tačiau šeimininkai iškart pasivydavo varžovus ir po dviejų kėlinių buvo lygu – 44:44.
Po didžiosios pertraukos svečiai šovė į priekį po atkarpos 10:2 – 54:46. Netrukus skirtumas pirmą kartą tapo dviženkliu – 58:48. Kėlinys pasibaigė Eurolygos naujokams turint 9 taškų atsargą – 68:59.
Ketvirtajame ketvirtyje „Dubai“ kontroliavo situaciją (73:65), bet ASVEL kilo į šturmą ir 37-ąją minutę pasivijo oponentus – 76:77. Netrukus šeimininkai jau veržėsi į priekį, o prasidėjus paskutinei minutei įgijo 3 taškų persvarą – 80:77. Svečiai priartėjo (79:80), bet Nando De Colo išprovokavo pražangą, sumetė tris baudas (83:79) ir per likusias 11 sekundžių ASVEL pergalės iš savo rankų nebepaleido.
ASVEL: Nando De Colo 24 (3/7 tritaškiai, 13/13 baudos metimai, 5 rez. perd.), Glynnas Watsonas 21 (5/8 tritaškiai, 5 rez. perd.), Mbaye Ndiaye 10 (8 atk. kam., 21 naud. bal.), Armelis Traore (5 atk. kam.), Melvinas Ajinca ir Zachary Seljaasas (2/6 tritaškiai) po 8.
„Dubai“: Dwayne‘as Baconas 22 (5 atk. kam.), Mfiondu Kabengele 20, Filipas Petruševas 13 (10 atk. kam., 22 naud. bal.), Kosta Kondičius 11.
