Rusijoje nuaidėjo galingas sprogimas: užsiliepsnojo naftotiekis

Kremlius teigia „palaikantis ryšį“ su Ukraina
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad bet kokiam susitikimui tarp Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio turi būti „gerai pasiruošta“, taip dar kartą parodydamas, jog nereikėtų dėti vilčių, kad šalių vadovų derybos dėl taikos galėtų įvykti jau artimiausiu metu.
„Bet kokiam aukšto ar aukščiausio lygio kontaktui turi būti gerai pasiruošta, kad jis būtų veiksmingas“, – žurnalistams per pokalbį telefonu sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Kremlius sako, kad neigiamai vertina Europos karių buvimo Ukrainoje perspektyvą
Kremlius trečiadienį pareiškė prieštaraujantis Europos karių buvimui Ukrainoje, teigdamas, kad Rusijos noras užkirsti kelią NATO šalių kariniam buvimui Ukrainoje buvo viena iš pirmųjų priežasčių, lėmusių puolimą, kurį ji pradėjo 2022 metų vasarį.
„Mes tokias diskusijas vertiname neigiamai“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, paklaustas, ką Maskva mano apie galimą Europos taikdarių pajėgų dislokavimą Ukrainoje.
Kaip rašė BNS, Kyjivo sąjungininkės Europoje siekia suformuoti taikos Ukrainoje palaikymo pajėgas. Šią iniciatyvą sutiko remti 30-ies šalių „Norinčiųjų koalicija“, įskaitant Europos valstybes, Japoniją ir Australiją.
Ukraina sušvelnino taisykles dėl kelionių į užsienį jauniems vyrams
Kyjivas antradienį pranešė, kad ukiraniečiams vyrams nuo 18 iki 22 metų dabar leidžiama keliauti į užsienį, taip sušvelninant įstatymą, kuriuo siekiama užtikrinti pakankamai šauktinių kovai su Rusijos invazija.
Nuo Rusijos puolimo pradžios Ukrainos vyrams nuo 18 iki 60 metų reikalingas leidimas išvykti iš šalies.
Kasmet tūkstančiai vyrų bando nelegaliai pabėgti iš šalies, kartais rizikingais maršrutais.
„Vyriausybė atnaujino savo nacionalinių sienų kirtimo tvarką. 18–22 metų vyrai karo padėties metu gali netrukdomai kirsti sieną“, – socialiniame tinkle „Telegram“ sakė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko.
Ji teigė, kad sprendimas taikomas „visiems piliečiams“ toje amžiaus grupėje, įskaitant ir tuos, kurie šiuo metu yra kitose šalyse ir kurie dabar gali grįžti į Ukrainą ir vėl išvykti, jei pageidauja.
„Norime, kad ukrainiečiai kuo labiau palaikytų ryšius su Ukraina“, – sakė J. Svyrydenko.
Vyrams nuo 18 iki 22 metų netaikomas nacionalinis karinis šaukimas. Šiuo metu minimalus šaukiamųjų amžius yra 25 metai, nors praėjusiais metais jis buvo sumažintas.
Ukrainos kariuomenė bandė pritraukti jaunesnius nei 25 metų savanorius vyrus, naudodama finansines paskatas, tačiau nepasiekė savo priėmimo tikslų.
Remiantis Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, užsienyje gyvena daugiau nei 5,6 mln. ukrainiečių, dauguma jų – Europos šalyse.
Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams: be elektros liko 100 tūkst. ukrainiečių
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusijos ataka prieš Ukrainos energetikos objektus paliko be elektros daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, rašo „Sky News“.
V. Zelenskis pranešė, kad po naktinių Rusijos atakų prieš šalies energetikos infrastruktūrą šiaurės rytų Ukrainoje šiandien be elektros liko daugiau kaip 100 tūkst. namų ūkių.
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija siunčia neigiamus signalus dėl galimų susitikimų ir tolesnės įvykių raidos, o tuo pat metu šalies miestai bei kaimai toliau patiria bombardavimus. „Telegram“ kanalas „Unian“.
Ukrainos dronų ataka Rostove: užsidegė daugiabutis, gyventojai evakuoti
Ukrainos drono nuolaužos sukėlė gaisrą ant daugiabučio namo stogo pietų Rusijos mieste Rostove. Dėl incidento teko evakuoti 15 gyventojų, trečiadienį pranešė Rostovo srities gubernatorius Jurijus Slyusaras, rašo „Reuters“.
Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 74 iš 95 Rusijos bepiločių orlaivių
Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 74 iš 95 bepiločių orlaivių, kuriais okupantai rusai atakavo Ukrainą nuo rugpjūčio 26 d. vakaro, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.
Kaip teigiama, nuo antradienio, rugpjūčio 26 d., 20.30 val. rusai iš Kursko, Milerovo, Oriolo, Primorsko Achtarsko (Rusijos Federacija) ir Čaudos (laikinai okupuotas Krymas) paleido 95 „Shahed“ tipo smogiamuosius ir įvairių tipų imitacinius bepiločius orlaivius. Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninė karyba, nepilotuojamųjų sistemų daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki trečiadienio, rugpjūčio 27 d., 9 val. oro gynybos pajėgos Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose numušė/nuslopino 74 „Shahed“ tipo ir įvairių tipų imitacinius bepiločius orlaivius. Devyniose vietose užfiksuoti 21 bepiločio orlaivio smūgiai.
Per Rusijos ataką Chersone žuvo žmogus
Per Rusijos ataką Ukrainos Chersono uostamiestyje trečiadienį žuvo 81 metų moteris ir dar du žmonės buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.
Rusijos kariuomenė anksti ryte atakavo pietinį miestą, socialiniame tinkle „Facebook“ įraše pranešė vietos prokuratūra.
Prokuratūra pranešė, kad žuvo 81 metų moteris, o 53 metų vyras buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę.
Regiono karinė administracija pranešė, kad per drono smūgį miesto centre taip pat buvo sužeistas 56 metų vyras.
Prokurorai pranešė pradėję tyrimą dėl karo nusikaltimų.
Praėjusią parą Rusijos pajėgos Ukrainos Donecko srityje pražudė du civilius
Rusijos kariai per pastarąsias 24 valandas Ukrainos Donecko srityje pražudė du civilius, platformoje „Telegram“ pranešė šio regiono karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.
Pasak jo, du žmonės žuvo Kostiantynivkoje ir Bokovėje, o dar 12 civilių buvo sužeista.
Skaičiuojama, kad dėl Rusijos agresijos Donecko srityje iš viso žuvo 3 436 žmonės, o dar 7 898 buvo sužeisti. Į šiuos skaičius neįtraukti duomenys iš Mariupolio ir Volnovachos.
Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo apie „ekonominio karo“ riziką, jei jam nepavyks priversti Vladimiro Putino nutraukti konfliktą, pareikšdamas, kad turi omenyje „labai rimtas“ pasekmes, jei karo veiksmai tęsis, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Apie tai D. Trumpas kalbėjo rugpjūčio 26 d. Baltuosiuose rūmuose susitikęs su savo kabineto nariais.
D. Trumpo komentarai buvo atsakymas į klausimą, ar yra terminas, per kurį V. Putinas turi sutikti su dvišalėmis derybomis su Volodymyru Zelenskiu, prieš JAV prezidentui pritaikant sankcijas, kuriomis jis grasina.
„Tai nebus pasaulinis karas, bet tai bus ekonominis karas, ir ekonominis karas bus blogas. Tai bus blogai Rusijai, ir aš to nenoriu“, – sakė D. Trumpas.
„Tai, ką turiu omenyje, yra labai rimta, jei būsiu priverstas tai padaryti“, – pridūrė Baltųjų rūmų vadovas.
D. Trumpas ne kartą grasino sankcijomis ir kitomis „pasekmėmis“ Maskvai, taip pat šalims, kurios perka rusišką naftą, padėdamos finansuoti Rusijos karinius veiksmus.
JAV prezidentas jau įvedė dvigubą 50 proc. muito tarifą Indijos importui dėl jos perkamos rusiškos naftos, tačiau jis nepasistūmėjo toliau ir nesiėmė priemonių prieš Kiniją bei kitas šalis.
D. Trumpas išreiškė nusivylimą dėl to, kad Rusija toliau puola Ukrainą, įskaitant atakas, kurios, jo teigimu, greitai prasidėjo po pokalbių su Putinu.
„Zelenskis taip pat nėra visiškai nekaltas“, – pridūrė jis rugpjūčio 26 d.
Anksčiau savo prezidentavimo metu D. Trumpas kritikavo V. Zelenskį už nepakankamą dėkingumą už JAV paramą ir vadino Ukrainos lyderį kliūtimi taikai.
JAV pasirengusios teikti oro ir žvalgybos paramą taikos palaikymo pajėgoms Ukrainoje
Jungtinės Valstijos paskelbė, kad jos yra pasirengusios parūpinti žvalgybos išteklių ir mūšio lauko stebėsenos pajėgumų įgyvendinant bet kokį Vakarų saugumo planą pokario Ukrainoje, o kartu ir prisidėti prie Europos oro gynybos skydo šiai šaliai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai rašo leidinys „Financial Times“ (FT), remdamasis Europos pareigūnais.
Pažymima, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę Europos lyderiams pareiškė, kad Amerika dalyvaus „koordinuojant“ saugumo garantijas pokario Ukrainoje, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią bet kokiam Rusijos puolimui ateityje, kai jau bus pasiektas taikos susitarimas.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 920 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 27 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 078 750 karių, iš kurių 920 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 135 rusų tankus (+1), 23 178 šarvuotąsias kovos mašinas, 32 024 artilerijos sistemas (+45), 1 472 raketų paleidimo sistemas, 1 212 oro gynybos sistemų (+1), 422 karo lėktuvus, 340 sraigtasparnių, 53 636 nepilotuojamuosius orlaivius (+194), 3 598 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 59 887 transporto priemones ir kuro cisternas (+118), 3 950 specialiosios įrangos vienetų.
Putinas bijo susitikti su Zelenskiu
Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas bijo susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir aptarti karo užbaigimo sąlygas, su Vokietijos kancleriu Fredrichu Merzu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje pasakė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney‘is.
M. Carney‘is pareiškė, kad V. Putinas vis naujas sąlygas kelia ir reikalus vilkina būtent todėl, kad bijo šio susitikimo.
Witkoffas: Putinas yra pasirengęs taikai
JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas pareiškė, kad šią savaitę Niujorke susitiks su Ukrainos atstovais, rašo „Unian“.
„Šią savaitę susitinku su ukrainiečiais. Susitiksiu su jais Niujorke, ir tai yra svarbus signalas. Mes kasdien bendraujame su rusais“, – sakė jis.
Zelenskis paskelbė, kur siūlo surengti taikos derybas su Rusija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaip galimas būsimų taikos derybų su Rusija vietas pasiūlė Persijos įlankos valstybes, kelias Europos šalis ir Turkiją.
Antradienį savo naktiniame vaizdo kreipimesi V. Zelenskis sakė, kad derybos su šių šalių atstovais įvyks šią savaitę.
„Mes imsimės visų priemonių, kad šis karas baigtųsi“, – sakė jis, ragindamas tęsti tarptautinį spaudimą Maskvai. „Vieninteliai Rusijos siunčiami signalai rodo, kad ji ketina ir toliau vengti realių derybų“, – pridūrė jis.
Rusai surengė masinį puolimą Sumų srityje: griaudėjo sprogimai
Naktis Sumų srities gyventojams vėl buvo nerami – Rusijos okupantai masiškai atakavo miestą dronais, savo „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities meras Artemas Kobzaras.
Pasak vadovo, mieste griaudėjo sprogimai. Jis teigia, kad buvo smūgių, tačiau ne į gyvenamuosius namus.
A. Kobzaras paragino gyventojus likti saugiose vietose ir informavo apie mobiliųjų ugnies grupių darbą.
Sumų srities karinės administracijos vadovas Olehas Hryhorovas taip pat pranešė, kad priešas smarkiai smogė dronais Sumų bendruomenės pakraštyje.
Jis pridūrė, kad aukų kol kas nėra, tačiau padaryta žalos infrastruktūrai. Į įvykio vietą išsiųstos avarinės tarnybos.
Rusijoje nuaidėjo galingas sprogimas: užsiliepsnojo naftotiekis
Riazanės srityje susprogdintas naftotiekis, tiekęs produktus į Maskvą. Po incidento kilo didžiulis gaisras, vietoje dirba specialiosios tarnybos. Apie tai „Ukrinform“ pranešė šaltiniai iš Ukrainos karinės žvalgybos.
Rugpjūčio 26 d. Riazanės srityje įvyko galingas sprogimas naftotiekyje „Riazanė-Maskva“, kuris yra vienas pagrindinių naftos produktų tiekimo į Rusijos sostinę šaltinių.
Kaip teigia vyriausiosios žvalgybos valdybos pašnekovai, po to, kai Riazanėje viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų apie stiprų sprogimą naftotiekio atkarpoje, kilo didelis gaisras.
Po kelių valandų į įvykio vietą buvo atgabenti greitosios pagalbos automobiliai ir specialiosios tarnybos, kad likviduotų gaisrą.
Pasak vietos gyventojų, Božatkovo kaimo, esančio Riazanės geležinkelio rajone, apylinkėse dirba teisėsaugos institucijos ir brigados, mėginančios pašalinti sprogimo bei gaisro padarinius.
Pranešama, kad nuo 2018 m. šis magistralinis naftotiekis buvo pertvarkytas į automobiliams skirto benzino tiekimo liniją. Ją eksploatuoja bendrovė „Transneft“, aprūpinanti agresorės kariuomenę.