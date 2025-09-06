Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Jusovas: Kinija karinės pagalbos Rusijai neteikia

2025-09-06 13:13 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-06 13:13

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas teigia, kad Kinija Rusijai karinės paramos neteikia, praneša UNIAN.

V. Putinas ir Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)
11

11

Atsakydamas į žurnalistės klausimą apie Kinijos vaidmenį remiant Rusiją, A. Jusovas pabrėžė, kad karinė parama nėra teikiama, o kitus klausimus turėtų komentuoti diplomatai.

„Karinės paramos nėra. Visa kita – sudėtingo diplomatinio proceso klausimas“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vladimiro Putino vizitas Kinijoje
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino vizitas Kinijoje
 

Paradas Pekine: Kinija rodo jėgą

Primename, jog trečiadienį Pekine vykusiame dideliame kariniame parade, kuriame, nesutarimams su Vašingtonu didėjant, Kinija stengėsi parodyti savo jėgą, minias pribloškė povandeniniai dronai, didžiulės raketos ir lazeriniai ginklai.

Kariniai ekspertai atidžiai stebėjo šį renginį, kuriame dalyvavo keli svarbūs užsienio lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną. 

Kalboje, pasakytoje iki prasidedant paradui, kuris buvo skirtas paminėti 80-ąsias Kinijos pergalės prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare metines, prezidentas Xi Jinpingas savo šalį pavadino „nesulaikoma“.

