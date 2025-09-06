Jusovas: Kinija karinės pagalbos Rusijai neteikia

Atsakydamas į žurnalistės klausimą apie Kinijos vaidmenį remiant Rusiją, A. Jusovas pabrėžė, kad karinė parama nėra teikiama, o kitus klausimus turėtų komentuoti diplomatai.
„Karinės paramos nėra. Visa kita – sudėtingo diplomatinio proceso klausimas“, – sakė jis.
Paradas Pekine: Kinija rodo jėgą
Primename, jog trečiadienį Pekine vykusiame dideliame kariniame parade, kuriame, nesutarimams su Vašingtonu didėjant, Kinija stengėsi parodyti savo jėgą, minias pribloškė povandeniniai dronai, didžiulės raketos ir lazeriniai ginklai.
Kariniai ekspertai atidžiai stebėjo šį renginį, kuriame dalyvavo keli svarbūs užsienio lyderiai, įskaitant Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną.
Kalboje, pasakytoje iki prasidedant paradui, kuris buvo skirtas paminėti 80-ąsias Kinijos pergalės prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare metines, prezidentas Xi Jinpingas savo šalį pavadino „nesulaikoma“.
