Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai pirmiausia turi užtikrinti Europa

JAV prezidentas teigia, kad saugumo garantijų klausimas bus išspręstas, tačiau pabrėžia, kad pagrindinis vaidmuo tenka Europai.
„Mes tai išspręsime. Mes jiems padėsime. Klausykite, norime išgelbėti daug gyvybių, todėl imsimės veiksmų. Žmonės to tikisi. Bet pirmiausia – Europa. Jie nori būti pirmieji, jie nori, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.
Trumpas: „Bus arba karo Ukrainoje pabaiga, arba pragaras“
„Bus arba karo Ukrainoje pabaiga, arba pragaras, už kurį teks daug sumokėti. Esu užbaigęs septynis karus, ir šis konfliktas nebus išimtis. Nors tai pasirodė sunkiau, nei maniau, vis tiek bus padaryta“, – pridūrė jis.
Tuo metu Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jau 26 šalys pareiškė pasirengimą suteikti Ukrainai saugumo garantijas po taikos susitarimo su Rusija sudarymo. Ministerija taip pat informavo, jog jei Rusija ir toliau vilkins Ukrainos bei Rusijos lyderių susitikimą, skirtą karo užbaigimui aptarti, bus imtasi priemonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!