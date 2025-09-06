Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai pirmiausia turi užtikrinti Europa

2025-09-06 09:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-06 09:30

Donaldas Trumpas prižada spręsti Ukrainos saugumo garantijų klausimą. Pasak jo, karas Ukrainoje privalo būti užbaigtas taikiai, kitaip „kaina bus labai didelė“, rašo portalas UNIAN.

Donaldas Trumpas netrukus kreipsis į pasaulio lyderius itin svarbiu klausimu (nuotr. SCANPIX)

Donaldas Trumpas prižada spręsti Ukrainos saugumo garantijų klausimą. Pasak jo, karas Ukrainoje privalo būti užbaigtas taikiai, kitaip „kaina bus labai didelė“, rašo portalas UNIAN.

REKLAMA
9

JAV prezidentas teigia, kad saugumo garantijų klausimas bus išspręstas, tačiau pabrėžia, kad pagrindinis vaidmuo tenka Europai.

„Mes tai išspręsime. Mes jiems padėsime. Klausykite, norime išgelbėti daug gyvybių, todėl imsimės veiksmų. Žmonės to tikisi. Bet pirmiausia – Europa. Jie nori būti pirmieji, jie nori, kad šis karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas: „Bus arba karo Ukrainoje pabaiga, arba pragaras“

„Bus arba karo Ukrainoje pabaiga, arba pragaras, už kurį teks daug sumokėti. Esu užbaigęs septynis karus, ir šis konfliktas nebus išimtis. Nors tai pasirodė sunkiau, nei maniau, vis tiek bus padaryta“, – pridūrė jis.

Tuo metu Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jau 26 šalys pareiškė pasirengimą suteikti Ukrainai saugumo garantijas po taikos susitarimo su Rusija sudarymo. Ministerija taip pat informavo, jog jei Rusija ir toliau vilkins Ukrainos bei Rusijos lyderių susitikimą, skirtą karo užbaigimui aptarti, bus imtasi priemonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jie bus teisėti naikinimo taikiniai“: Putinas įspėja Vakarus dėl pajėgų Ukrainoje (19)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas vis mažiau tiki taika Ukrainoje: planai stringa (15)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: dėl nesėkmės siekiant taikos Ukrainoje Trumpas ir Putinas vieningai kaltina Europą (49)
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Lietuva dėl nesiliaujančių Ukrainos apšaudymų įteikė notą Rusijai (25)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
olo
olo
2025-09-06 09:36
Tikra tiesa, bet europiečiai labiausiai moka pasipiktinti ir išreikšti susirūpinimą. Dar moka išreikšti gilų susirūpinimą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų