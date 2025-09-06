Išlaidos mokyklai šokiruoja tėvus: Europoje – ir tūkstantį eurų siekiančios išlaidos

Didžiausią išlaidų dalį sudaro vadovėliai, kurie kai kuriais atvejais siekia net 70 proc. visų išlaidų, taip pat mokyklinės ekskursijos ir maitinimas.
Finansinė našta ypač slegia Vokietijos šeimas. Šalyje mokyklinės ekskursijos kainuoja beveik tiek, kiek mėnesinis atlyginimas.
Remiantis kainų palyginimo platformos „Idealo“ duomenimis, vaiko mokyklos išlaidos per metus siekia apie 3, 6 tūkst. eurų – tai 4 proc. daugiau nei pernai ir viršija naujausią 2 proc. infliacijos lygį.
Maitinimas mokyklose Vokietijoje kainuoja apie 4 eurus vienam vaikui, tačiau kaina labai priklauso nuo regiono: Berlyne maitinimas dažniausiai nemokamas, o Miunchene jis gali siekti iki 5,5 euro, rodo tyrimas.
Brangiausios – mokyklinės ekskursijos, kurios šeimoms vidutiniškai atsieina 2 tūkst. eurų per metus. Siekdamos sumažinti finansinę naštą, kai kurios Vokietijos federalinės žemės nustatė išlaidų ribas mokytojams.
Didžiojoje Britanijoje daugiausiai išlaidų reikalauja maitinimas
Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje mokyklinės išlaidos taip pat viršija infliacijos lygį ir vidurinės mokyklos mokiniui per metus siekia daugiau kaip 2,6 tūkst. eurų.
Loughborougho universiteto tyrimas rodo, kad per pastaruosius dvejus metus išlaidos padidėjo net 30 proc.
Didelę dalį sudaro maitinimas: „didžiausia išlaidų našta tenka būtent maistui, nes vien pietūs ir užkandžiai šeimai gali kainuoti iki 846 svarų (981 euro) per metus vienam vidurinės mokyklos mokiniui“.
Nors uniformų kainos šiek tiek sumažėjo, ypač pradinukams, jos išlieka didelė našta šeimoms, auginančioms kelis vaikus.
Italijoje vartotojų asociacijos kritikuoja vadovėlių kainas
Italijos šeimos vidurinės mokyklos mokiniui per metus išleidžia beveik 600 eurų už vadovėlius ir daugiau nei 1,2 tūkst. eurų už kitas priemones, teigia vartotojų asociacija „Codacons“.
Mokyklinių reikmenų – kuprinių, sąsiuvinių, penalų – kainos, palyginti su 2024 m., išaugo 3–5 proc.
Vadovėliai išlieka brangiausi: tėvai dažnai priversti pirkti naujas knygas, net jei jos beveik nesiskiria nuo senųjų leidimų.
Kita vartotojų asociacija „ADOC“ apskaičiavo, kad nuo vidurinės mokyklos pradžios iki jos pabaigos mokymo priemonėms vienam mokiniui išleidžiama apie 2524 eurus.
Europos šalis, kurioje mokyklinės išlaidos sumažėjo
Prancūzija – vienintelė didžioji Europos ekonomika, kurioje išlaidos sumažėjo: jos vidutiniškai nukrito 12 eurų iki 211 eurų, rodo „Familles de France“ duomenys.
Priežastys kelios: prancūzų šeimos beveik neperka vadovėlių, nes knygos skolinamos mokiniams ir perduodamos iš rankų į rankas, o kai kuriuose regionuose šią sistemą tiesiogiai valdo tėvų asociacijos.
Be to, kiekvienam 6–18 metų vaikui kasmet skiriama apie 450 eurų siekianti pašalpa.
Ispanijoje daugiau nei 70 proc. išlaidų tenka vadovėliams
Ispanijoje išlaidos turėtų padidėti apie 2 proc. ir viršyti 500 eurų, iš kurių apie 360 eurų sudaro vadovėliai. Tai reiškia 18 proc. augimą per pastaruosius trejus metus.
Kaimyninėje Portugalijoje, remiantis „Escolha do Consumidor“ tyrimu, bent trečdalis šeimų planuoja mokyklai išleisti iki 150 eurų, tačiau neaišku, ar šioje sumoje įskaičiuoti vadovėliai.
Tuo tarpu Vengrijoje, kaip praneša „Euronews“, mokyklinės išlaidos padidėjo apie 6 proc., o tai reiškia 100–150 eurų papildomą naštą kiekvienai šeimai.
