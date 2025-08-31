Kalendorius
Europiečiai kraunasi lagaminus: štai kas veja iš gimtųjų namų

2025-08-31 11:30
2025-08-31 11:30

Vis daugiau europiečių svarsto palikti savo gimtąjį regioną. Naujausia „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad pagrindinės priežastys – nepriteklius prieinamo būsto ir kokybiškų darbo vietų, tačiau nemažą dalį gyventojų išvykti verčia ir nusivylimas politika. Didžiausias emigracijos nuotaikas jaučia Portugalija, Vengrija ir Prancūzija, o labiausiai pasilikti ryžtasi Nyderlandų ir Kroatijos gyventojai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per ateinančius penkerius metus 7 proc. norėtų išvykti savo noru, o 4 proc. – priversti dėl aplinkybių, praneša „Euronews“.

Didžiausias norinčių išvykti žmonių skaičius nustatytas Portugalijoje ir Vengrijoje (po 16 proc.), po jų – Prancūzijoje (15 proc.) bei Graikijoje ir Lenkijoje (po 12 proc.).

Tuo tarpu daugiausia respondentų, kurie kategoriškai atmetė galimybę artimiausiu metu savanoriškai išvykti iš savo regiono, gyvena Nyderlanduose (94 proc.) ir Kroatijoje (90 proc.).

Žmonės, kurie pasiryžę kraustytis – savo noru ar priversti – dažniausiai taip daro todėl, kad negali rasti kokybiško darbo arba turi ribotas ekonomines galimybes (29 proc.).

Pavargę nuo politikos: maltiečiai ir slovakai yra labiausiai nepatenkinti

Beveik ketvirtadalis (23 proc.) respondentų teigia, kad juos iš savo regiono ar šalies verčia trauktis nepasitikėjimas politine aplinka.

Didžiausias nepasitenkinimas tarp norinčių išvykti užfiksuotas Slovakijoje (50 proc.), Maltoje (45 proc.), Liuksemburge (38 proc.), Kroatijoje ir Vengrijoje (po 36 proc.).

Tuo tarpu Lietuvoje nepasitikėjimas politika verčia trauktis 7 proc. gyventojų, Latvijoje – 8 proc., o Estijoje net 11 proc.

Ispanai, graikai ir čekai ieško nebrangaus būsto

Penktadalis (22 proc.) planuojančiųjų išvykti nurodo nebrangių, kokybiškų būstų trūkumą – tai viena aktualiausių problemų visame žemyne.

Būsto krizė labiausiai jaučiama Ispanijoje: 40 proc. gyventojų teigia, kad tai būtų pagrindinė migracijos priežastis. Čekijoje šis rodiklis taip pat aukštas – 30 proc.

Remiantis naujausia Europos būsto tendencijų ataskaita, didelės būsto išlaidos sulaiko 64 proc. potencialių pirkėjų.

Net 40 proc. jų negali sutaupyti pradiniam įnašui, ypač Čekijoje (60 proc.) ir Graikijoje (58 proc.).

Balkanuose nuomos problemų beveik nėra?

Toje pačioje ataskaitoje nurodoma, kuriose ES šalyse namų savininkų dalis yra didžiausia.

Rumunai (85 proc.), kroatai (83 proc.), bulgarai (80 proc.), britai (75 proc.), vengrai ir italai (72 proc.) labiausiai linkę turėti nuosavą būstą.

Tuo tarpu mažiausiai būstą nuosavybės teise valdo maltiečiai (46 proc.), vokiečiai (34 proc.) ir šveicarai (30 proc.).

