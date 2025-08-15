Atostogos Europoje 2025 m.: karščio bangos, streikai ir nauji mokesčiai – ką būtina žinoti prieš kelionę?

Kelionės po Europą, ypač vasarą, tampa vis sudėtingesnės: klimato kaita atneša naujų iššūkių, o turizmo srityje atsiranda vis daugiau taisyklių ir mokesčių.
Tam, kad pavyktų išvengti nemalonių staigmenų, „Euronews“ pateikė svarbiausius dalykus, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, ir patarimus, kaip pasiruošti kelionei.
Karščio bangos, miškų gaisrai ir žemės drebėjimai Europoje
Vasarą keliautojams tenka susidurti su gamtinėmis stichijomis, kurios gali sujaukti atostogų planus.
Nuo birželio mėn. Europą kaitina karščio bangos, sudarančios sąlygas miškų gaisrams. Rugpjūčio 2-3 dienomis Ispanija ir Portugalija paskelbė pavojaus signalą dėl karščio.
Iberijos pusiasalyje temperatūra siekė net 40 °C ir daugiau.
Graikija ir Turkija visą vasarą kovojo su gaisrais, dėl kurių tūkstančiai gyventojų buvo evakuoti, o turistams teko skubiai palikti atostogų vietas. Gaisrai siautė ir Italijoje, įskaitant Sardiniją, bei Prancūzijoje.
Karščio bangos pavojingos ir pačios savaime – jos kelia grėsmę sveikatai, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ar turintiems lėtinių ligų.
Šią vasarą žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai buvo fiksuojami Kretos, Santorino (Graikija), Neapolio, Sicilijos (Italija) ir Turkijos regionuose.
Nors nuostoliai buvo nedideli, tokie įvykiai kelia nerimą turistams ir gali priversti evakuotis kelionės metu.
Kaip pasirengti stichinėms nelaimėms?
„Euronews“ pataria pasiruošti stichinėms nelaimėms. Pirmiausia, sekti vietos įspėjimus ir orų prognozes.
Be to, iš anksto sužinoti, kokie pavojai galimi jūsų kelionės vietoje (karštis, seisminis aktyvumas, gaisrai).
Rekomenduojama įjunkti telefono funkciją, kuri leistų gauti avarinius pranešimus.
Karščio bangų metu vertėtų pasirūpinti vandens atsargomis, vengti aktyvios veiklos vidurdienį ir laikytis vietos rekomendacijų.
Maža to, jei priklausote rizikos grupei, planuokite atostogas atsakingai ir jose nepervarkite.
Kelionės draudimas – būtinas
Taip pat rekomenduojama rinktis draudimo polisą, kuris apimtų ekstremalias oro sąlygas ar stichines nelaimes.
Tai svarbu, jei nuspręstumėte atšaukti kelionę net ir be oficialaus įspėjimo.
Dauguma polisų nekompensuoja tokių atvejų, kaip karštis, dėl kurio negalima išeiti iš viešbučio. Paprastai pinigai grąžinami tik atšaukus skrydžius ar nakvynę paslaugos teikėjui.
Nauji mokesčiai turistams ir ribojimai
Be to, planuojant kelionę vertėtų atkreipti dėmesį ir į turistų lankomas vietoves – dalis jų taiko tam tikrus apribojimus ar turi įvestus mokesčius.
Pavyzdžiui, Santorine ir Mikone (Graikija), imamas 20 eurų mokestis kruizinių laivų keleiviams piko metu, ribojamas atvykstančiųjų skaičius.
Atėnuose (Graikija) į Akropolį įleidžiama tik 20 tūkst. lankytojų per dieną su bilietais, nurodančiais laiką. Ta pati taisyklė taikoma ir Pompėjoje (Italija) – nustatytas 20 tūkst. lankytojų per dieną limitas, o bilietus rekomenduojama įsigyti internetu.
Tuo tarpu Barselonoje (Ispanija) imamas turizmo mokestis penkių žvaigždučių viešbučiuose – 6,75 eurų už naktį (be regioninio mokesčio).
Ibizoje (Ispanija): ribojamas turistinių automobilių skaičius, reikalingas leidimas.
Be to, Romos (Italija) Koliziejuje vienu metu leidžiama apsilankyti iki 3 tūkst. lankytojų, o Sardinijos (Italija) paplūdimiuose yra būtinos rezervacijos, ribojamas lankytojų skaičius.
Streikai ir oro eismo trikdžiai
Vasarą padidėja streikų tikimybė, o jų poveikis keliautojams gali būti itin didelis.
Nuo rugpjūčio 15 d. visoje Ispanijoje vyksta „Azul Handling“ („Ryanair“ grupė) streikai, apimantys daugumą oro uostų.
Jie vyks kas savaitę – trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais – iki 2025 m. pabaigos.
Oro eismo kontrolės streikai taip pat trikdo skrydžius Prancūzijoje ir Italijoje.
„Euronews“ pateikė rekomendacijas, kaip pasiruošti oro eismo trikdžiams. Pirmiausia, patariama tikrinti informaciją oficialiose vyriausybės ir oro linijų svetainėse.
Skrydžio statusą vertėtų pasitikrinti prieš vykstant į oro uostą.
Be to, rekomenduojama vengti piko valandų ir į oro uostą atvykti anksčiau.
Patariama turėti kelionės draudimą, kuris kompensuos išlaidas dėl atšaukimų.
Vis dėlto, verta atkreipti dėmesį, jog oro linijos privalo siūlyti alternatyvą: greitesnį maršruto pakeitimą, skrydį vėliau arba visą pinigų grąžinimą per 7 dienas, tačiau jos neapmoka kitų nuostolių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!