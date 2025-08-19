Suderinta metų infliacija Estijoje liepą didėjo iki 5,6 proc.

Labiausiai per metus pabrango sveikatos priežiūros paslaugos (10,6 proc.), maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai (9,2 proc.), pramogų organizavimo paslaugos (9,2 proc.), transporto prekės ir paslaugos (9,1 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos (6,3 proc.).
Lėčiau brango alkoholis ir tabakas (4,9 proc.), švietimo paslaugos (2,8 proc.), namų apyvokos daiktai (2,7 proc.), ryšių paslaugos (1,9 proc.).
Per metus atpigo būsto ir komunalinės paslaugos (1,7 proc.), drabužiai ir avalynė (1,3 proc).
Neklasifikuojamų prekių ir paslaugų kainos per metus išaugo vidutiniškai 4,8 procento.
Suderinta mėnesio infliacija liepą siekė 0,6 procento.
