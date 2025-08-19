Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Suderinta metų infliacija Estijoje liepą didėjo iki 5,6 proc.

2025-08-19 13:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 13:52

Metų (12-os mėnesių) infliacija Estijoje, paskaičiuota pagal su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis suderintą vartotojų kainų indeksą, liepą spartėjo iki 5,6 proc. nuo 5,3 proc. birželį, rodo nacionalinės statistikos tarnybos antradienį paskelbti duomenys.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Metų (12-os mėnesių) infliacija Estijoje, paskaičiuota pagal su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis suderintą vartotojų kainų indeksą, liepą spartėjo iki 5,6 proc. nuo 5,3 proc. birželį, rodo nacionalinės statistikos tarnybos antradienį paskelbti duomenys.

0

Labiausiai per metus pabrango sveikatos priežiūros paslaugos (10,6 proc.), maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai (9,2 proc.), pramogų organizavimo paslaugos (9,2 proc.), transporto prekės ir paslaugos (9,1 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos (6,3 proc.).

Lėčiau brango alkoholis ir tabakas (4,9 proc.), švietimo paslaugos (2,8 proc.), namų apyvokos daiktai (2,7 proc.), ryšių paslaugos (1,9 proc.).

Per metus atpigo būsto ir komunalinės paslaugos (1,7 proc.), drabužiai ir avalynė (1,3 proc).

Neklasifikuojamų prekių ir paslaugų kainos per metus išaugo vidutiniškai 4,8 procento.

Suderinta mėnesio infliacija liepą siekė 0,6 procento.

