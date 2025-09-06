Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: Karo departamento pavadinimas yra pergalės žinutė

2025-09-06 08:47 / šaltinis: BNS
2025-09-06 08:47

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką dėl Gynybos departamento pervadinimo Karo departamentu ir sakė, kad taip pasiunčiama pergalės žinutė likusiai pasaulio daliai.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasirašė įsaką dėl Gynybos departamento pervadinimo Karo departamentu ir sakė, kad taip pasiunčiama pergalės žinutė likusiai pasaulio daliai.

REKLAMA
0

Pasirašymo ceremonijoje Baltuosiuose rūmuose, kurioje dalyvavo Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas, respublikonų prezidentas pareiškė, kad daugiau kaip 70 metų galiojantis pavadinimas „Gynybos departamentas“ yra pernelyg „wokey“ – susijęs su perdėtu jautrumu socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galvoju, kad tai siunčia pergalės žinutę, – turėdamas galvoje naująjį pavadinimą reporteriams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas. – Tai daug tinkamesnis pavadinimas atsižvelgiant į tai, kur šiuo metu yra pasaulis.“

REKLAMA
REKLAMA

Karo departamento pavadinimas buvo naudojamas ir anksčiau – daugiau kaip 150 metų nuo 1789-ųjų, po nepriklausomybės nuo Britanijos paskelbimo, iki 1947-ųjų.

REKLAMA

D. Trumpas formaliai negali pakeisti Pentagono pavadinimo be Kongreso pritarimo, bet 79 metų prezidento įsaku naująjį pavadinimą leidžiama vartoti kaip antrinį.

Buvęs televizijos „Fox News“ laidų vedėjas P. Hegsethas iškart priėmė pokytį ir paskelbė vaizdo įrašą, kaip prie jo kabineto durų Pentagone tvirtinama nauja lentelė su užrašu „Karo sekretorius“.

REKLAMA
REKLAMA

Šis buvęs kariškis, D. Trumpo paskirtas vadovauti didelei departamento pertvarkai, sakė, kad pokytis susijęs „ne tik su pervadinimu, bet ir su kario etoso atkūrimu“.

„Maksimumas letalumo, o ne drungnas teisėtumas. Smarkus poveikis, o ne politinis korektiškumas. Mes auginsime karius, ne vien tik gynėjus“, – sakė P. Hegsethas.

D. Trumpas, regis, net kaltino amerikiečių kariuomenės nesėkmes po pergalių Pirmajame ir Antrajame pasauliniuose karuose dėl 1949-ųjų sprendimo nustatyti „Gynybos departamento“ pavadinimą.

„Būtume galėję laimėti visus karus, bet realiai pasirinkome būti labai politiškai korektiški arba wokey", – sakė D. Trumpas, pasirašydamas jau 200-ąjį savo antrosios kadencijos prezidentinį įsaką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų