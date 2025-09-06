Trumpas: „būtų puiku“ kitame G20 susitikime matyti Putiną ir Xi Jinpingą

Milijardierius D. Trumpas sakė, kad jo kurortas ir SPA „Trump National Doral“ yra ideali vieta kitų metų gruodžio mėn. susitikimui, nes yra gražus, o Floridos klimatas – malonus.
„Jis vyks „Dorale“, – 79-metis prezidentas sakė žurnalistams Ovaliajame kabinete, paskelbęs, kad kitų metų viršūnių susitikimo vieta bus Majamis.
„Visi nori, kad tai vyktų ten, nes („Doralas“ – ELTA) yra šalia oro uosto, tai geriausia vieta, ji graži, viskas gražu“, – aiškino jis.
Tačiau su kaltinimais, esą jis ir jo šeima per jo dvi prezidento kadencijas neteisėtai praturtėjo, nuolat susiduriantis 47-asis JAV prezidentas tvirtino, kad iš šio renginio jis nesipelnys.
„Mes iš to neuždirbsime jokių pinigų. Mes sudarome sandorį, kuriame nebus pinigų, ten nėra pinigų. Aš tik noriu, kad (viršūnių susitikimas – ELTA) gerai praeitų“, – sakė jis.
Kitas priežastis rengti susitikimą „Dorale“, pasak D. Trumpo, buvo ta, kad dauguma viešbučių kambarių Majamyje gruodžio mėnesį paprastai būna užimti.
„Kiekviena šalis turės sau po pastatą. Manau, kad viskas bus tikrai gražu“, – sakė kurorto Majamyje šeimininkas.
D. Trumpas gimė Niujorke, bet jau daug metų gyvena Floridoje, kur turi kurortą „Mar-a-Lago“ Vest Palm Biče ir netoli Majamio miesto įsikūrusį golfo kurortą „Doral“.
Panašų planą surengti 2020 m. Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimą „Dorale“ jis turėjo ir per savo pirmąją kadenciją.
Tačiau tuomet ši idėja sukėlė audrą tarp D. Trumpo demokratų oponentų, kurie tai pavadino „vienu iš akiplėšiškiausių prezidento korupcijos pavyzdžių“.
Vėliau jis šio plano atsisakė, apkaltindamas „žiniasklaidą ir demokratus pamišėlišku ir neracionaliu priešiškumu“, o pats viršūnių susitikimas dėl COVID-19 pandemijos galiausiai buvo atšauktas.
Tuomet D. Trumpas taip pat atsisakė savo plano pakviesti Rusiją: JAV prezidentas ketino tai daryti nepaisant šios pašalinimo iš G7 dėl Krymo aneksijos.
Tačiau šįkart D. Trumpas teigė, kad jis būtų atviras Rusijos prezidento Vladimiro Putino dalyvavimui G20, nepaisant jo šalies 2022 m. pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, ir pridūrė, kad mielai priimtų ir Kinijos prezidentą Xi Jinpingą.
„Būtų puiku, jeigu jie to norėtų“, – sakė D. Trumpas.
Tačiau jis pridūrė, kad jie būtų „stebėtojais, ir aš nesu tikras, ar jie norėtų atvykti kaip stebėtojai“, nepaisant to, kad tiek Rusija, tiek Kinija yra G20 narės.
D. Trumpas taip pat patvirtino, kad šiais metais nedalyvaus G20 viršūnių susitikime Pietų Afrikoje ir vietoj savęs siųs viceprezidentą J. D. Vance'ą.
Apie svarstymus nevykti į Pietų Afriką JAV prezidentas buvo užsiminęs anksčiau, minėdamas viešojoje erdvėje paneigtus teiginius, kad baltaodžiai piliečiai šioje šalyje yra sistemingai persekiojami ir žudomi.
„Aš nevažiuosiu, važiuos J. D. Jis – puikus viceprezidentas, ir to labai laukia“, – sakė D. Trumpas.
