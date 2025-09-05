Didžiulis reidas „Hyundai“ gamykloje: sulaikyti 475 asmenys

12,14 kvadratinio kilometro užimanti gamykla, kurią korėjiečių automobilių gamintojas pastatė elektromobiliams gaminti, veikė jau metus.
Vidaus saugumo departamentas BBC pranešė, kad agentai įvykdė kratą dėl įtarimų „neteisėta darbo praktika ir kitais sunkiais federaliniais nusikaltimais“.
Anot valdžios institucijų, dauguma sulaikytųjų buvo Korėjos piliečiai. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpinimą dėl galimo „neteisėto jų teisių pažeidimo“ sulaikymo metu.
Nei vienas iš 475 nėra tiesiogiai įdarbintas?
„Hyundai Motor Company“ teigė, kad „stengiasi išsiaiškinti konkrečias reido aplinkybes“.
„Šiandien, kiek mums žinoma, nė vienas iš sulaikytųjų nėra tiesiogiai įdarbintas „Hyundai Motor Company“, – teigiama bendrovės pareiškime.
„Hyundai“ elektromobilių gamyba didžiuliame gamybos komplekse nebuvo paveikta, pranešė „Reuters“.
Jos partneris baterijų gamybos bendroje įmonėje, Pietų Korėjos „LG Energy Solutions“, sustabdė statybos darbus gamybos komplekse.
Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje JAV imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnas sakė, kad dauguma iš 475 sulaikytų asmenų yra Korėjos piliečiai, tačiau jis negalėjo nurodyti tikslaus skaičiaus. Jie buvo sulaikyti Folkstone, Džordžijos valstijoje, kol tarnyba nusprendė, kur juos perkelti toliau.
Didžiausia lokali operacija
„Tai buvo didžiausia vienoje vietoje vykdyta operacija per visą vidaus saugumo tyrimų istoriją“, – sakė specialusis agentas Steve‘as Schrankas.
Jis pridūrė, kad operacija buvo kelių mėnesių trukusio kriminalinio tyrimo rezultatas. Pasak jo, operacijos metu nebuvo panaudota didelė jėga ir nebuvo pranešta apie jokius rimtus sužalojimus.
„Tai nebuvo imigracijos operacija, kurios metu agentai įėjo į patalpas, suėmė žmones ir įdėjo juos į autobusus“, – sakė jis.
Pasak jo, atlikę kratą gamykloje, agentai aptiko šimtus asmenų, kurie buvo šalyje nelegaliai arba dirbo neteisėtai.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip agentai išrikiuoja darbuotojus ir praneša jiems, kad turi orderį atlikti kratą gamykloje. Vaizdo įrašuose taip pat matyti, kaip agentai kalbasi su kai kuriais darbuotojais.
HUGE! Today, I.C.E. 🧊agents raided the Hyundai battery plant construction site near Savannah, Georgia, shutting down the entire operation. Workers were seen running in fear as buses took people away, and state police blocked all entrances. The raid is part of an investigation… pic.twitter.com/GyH4hGujcYREKLAMA— FLAHUSTLA (@FLAHUSTLA) September 4, 2025
Pietų Korėja siunčia diplomatus
Pietų Korėja pareiškė, kad reaguodama į reidą siunčia diplomatus į vietą ir susisiekė su JAV ambasada Seule, ragindama JAV „elgtis ypač atsargiai“ korėjiečių piliečių teisių atžvilgiu.
„JAV teisėsaugos operacijų metu negali būti neteisėtai pažeidžiamos Korėjos investicinių bendrovių ekonominės veiklos ir Korėjos piliečių teisės bei interesai“, – teigiama Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Donaldo Trumpo politika
Reidas kelia galimą įtampą tarp dviejų JAV prezidento Donaldo Trumpo prioritetų – gamybos plėtros JAV ir nelegalios imigracijos pažabojimo. Tai taip pat gali pakenkti šalies santykiams su svarbiu sąjungininku.
D. Trumpas stengėsi pritraukti dideles investicijas iš kitų šalių, tuo pačiu įvedė muitus, kurie, jo teigimu, paskatins gamintojus gaminti prekes JAV.
Pietų Korėjos įmonės pažadėjo per ateinančius metus investuoti milijardus dolerių į pagrindines JAV pramonės šakas, iš dalies siekdamos išvengti muitų. Džordžijos gubernatorius respublikonas Brianas Kempas reklamavo „Hyundai“ naują elektromobilių gamybos projektą kaip didžiausią ekonominės plėtros projektą valstijos istorijoje, kuriame dirba 1200 žmonių.
Tuo tarpu D. Trumpas taip pat vykdo kampaniją prieš nelegalią imigraciją, sakydamas savo rėmėjams, kad, jo nuomone, migrantai atima darbo vietas iš amerikiečių.
Grįžęs į Baltuosius rūmus, jis visoje šalyje stengiasi sulaikyti žmones, kurie, manoma, yra JAV nelegaliai, laikyti juos sulaikymo įstaigose ir, dažnu atveju, deportuoti. Nors daugelis iš tų, kurie buvo sulaikyti per reidus, turi ryšių su Lotynų Amerikos šalimis, buvo suimti ir kitų tautybių žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!