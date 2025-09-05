Trumpas ketina bombarduoti Venesuelą? JAV siunčia 10 naikintuvų F-35 į Puerto Riką

Naikintuvai šioje JAV valdoje dislokuojami augant įtampai dėl Vašingtono pajėgų telkimo regione, kur, kaip sakė Pentagonas, ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.
Lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų
Lėktuvai atvyks kitą savaitę. Tai yra dalis Donaldo Trumpo kampanijos prieš narkokartelius, rašo „Reuters“.
Anksčiau į Karibų jūrą jau buvo nusiųsti septyni kariniai laivai, atominis povandeninis laivas ir daugiau nei 4,5 tūkstančio jūreivių ir jūrų pėstininkų.
Pietinėje Puerto Riko dalyje vyksta JAV jūrų pėstininkų 22-osios ekspedicinės brigados desantinės pratybos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.
JAV pajėgos antradienį smogė laivui, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su N. Maduro susijusiai Venesuelos nusikalstamai grupuotei „Tren de Aragua“. Per smūgį žuvo 11 žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!