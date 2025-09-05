Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas ketina bombarduoti Venesuelą? JAV siunčia 10 naikintuvų F-35 į Puerto Riką

2025-09-05 18:23 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-05 18:23

Jungtinės Valstijos siunčia į Puerto Riką 10 naikintuvų F-35, prezidentui Donaldui Trumpui pažadėjus susidoroti su narkotikų karteliais Karibuose, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.

Naikintuvai F-35 BNS Foto

Jungtinės Valstijos siunčia į Puerto Riką 10 naikintuvų F-35, prezidentui Donaldui Trumpui pažadėjus susidoroti su narkotikų karteliais Karibuose, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.

0

Naikintuvai šioje JAV valdoje dislokuojami augant įtampai dėl Vašingtono pajėgų telkimo regione, kur, kaip sakė Pentagonas, ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.

Lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų

Lėktuvai atvyks kitą savaitę. Tai yra dalis Donaldo Trumpo kampanijos prieš narkokartelius, rašo „Reuters“.

Anksčiau į Karibų jūrą jau buvo nusiųsti septyni kariniai laivai, atominis povandeninis laivas ir daugiau nei 4,5 tūkstančio jūreivių ir jūrų pėstininkų.

Pietinėje Puerto Riko dalyje vyksta JAV jūrų pėstininkų 22-osios ekspedicinės brigados desantinės pratybos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.

JAV pajėgos antradienį smogė laivui, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su N. Maduro susijusiai Venesuelos nusikalstamai grupuotei „Tren de Aragua“. Per smūgį žuvo 11 žmonių.

Venesuela (nuotr. SCANPIX)
Nicolas Maduro: JAV kariai jokiu būdu negalėtų įsiveržti į Venesuelą (1)

