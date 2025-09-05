Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV dislokuos tankų Estijoje, HIMARS mokomąjį dalinį perkels į Lietuvą

2025-09-05 18:17 / šaltinis: BNS
2025-09-05 18:17

Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras, kurį citavo visuomeninis transliuotojas ERR, penktadienį sakė, kad JAV savo reaktyvinės salvinės ugnies sistemos HIMARS dalinį perkels į Lietuvą, o Estijoje vietoje jo dislokuos tankų dalinį.

Tankai „Leopard“ (nuotr. SCANPIX)

Estų gynybos ministras Hanno Pevkuras, kurį citavo visuomeninis transliuotojas ERR, penktadienį sakė, kad JAV savo reaktyvinės salvinės ugnies sistemos HIMARS dalinį perkels į Lietuvą, o Estijoje vietoje jo dislokuos tankų dalinį.

REKLAMA
0

HIMARS dalinys Estijoje buvo dislokuotas 2022 metais, Estijai pasirašius susitarimus pirkti įrangos iš JAV.

Amerikiečių dalinio vaidmuo buvo apmokyti Estijos kariuomenę, kaip naudotis reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis. Nuo 2022-ųjų jis taip pat dalyvavo įvairiose karinėse pratybose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmos šešios estų nupirktos sistemos HIMARS buvo pristatytos balandį.

JAV minimą dalinį, kuris Estijoje ir taip buvo ilgiau nei planuota, dabar perkels į kaimynines šalis, sakė H. Pevkuras.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes suinteresuoti, kad Latvija ir Lietuva taip pat taptų stipresnės“, – estų transliuotojui sakė jis.

Pasak ministro, junginys dabar bus perkeltas į Lietuvą, kur atliks panašų vaidmenį, o kai tai įvyks, į Estiją atkeliaus JAV armijos tankų dalinys.

Kokio dydžio dalinys atvyks, turėtų paaiškėti jam vėliau šį mėnesį atvykus, pridūrė H. Pevkuras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų