Kariuomenė: siekiama bendros atgrasymo sistemos nuo Suomijos iki Rumunijos

Šią savaitę kariuomenės Gynybos štabo organizuotoje konferencijoje Vilniuje pristatyta nauja Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) inicijuota Rytų flango atgrasymo linija.
Ją konferencijoje pristatė JAV generolas majoras Levonas Cumptonas, penktadienį pranešė kariuomenė.
Koncepcijoje siekiama sujungti nacionalines gynybos linijas į bendrą atgrasymo sistemą, apimančią visą NATO rytinį flangą nuo Suomijos iki Rumunijos.
„Rytinio NATO flango šalių vystomi gynybos projektai ir programos privalo būti suderintos tarpusavyje ir tapti integrali Rytų flango atgrasymo linijos koncepcijos dalis, kuri remtų NATO ir nacionalinius gynybos planus“, – sakė Gynybos štabo viršininko pavaduotojas operacijos pulkininkas Mindaugas Petkevičius.
Šiuo metu NATO rytinės sienos gynybos projektai orientuoti į tai, kad kiekviena šalis gynybos linijas kuria pagal savo geografinę padėtį, grėsmių suvokimą ir turimus išteklius.
Estija ir Latvija daug dėmesio skiria inžinerinėms priemonėms, tai yra greitą puolimą stabdančioms dirbtinėms ir gamtinėms kliūtims, Lietuva diegia daugialypę trijų ešelonų gynybos liniją, o Lenkija savo gynybos veiklas orientuoja į „Rytų skydo“ programą.
Konferencijoje aptartas Baltijos šalių ir Lenkijos pasieniuose su priešiškomis šalimis planuojamų ir įrengiamų nacionalinių gynybos iniciatyvų operacinių sumanymų suderinimas, siekiant užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą, gynybos linijų sujungimo suderinamumą ir savalaikį dalijimąsi informacija.
Nors Suomija nepriklauso Baltijos gynybos linijos iniciatyvai, ji turi ilgiausią sausumos sieną su Rusija Europoje, šios šalies atstovai pristatė savo patirtį atsparumo, pasienio stebėjimo ir gynybos sumanymo srityse.
Lietuva netoli sienų su Rusija ir Baltarusija įsteigė 27 inžinerinių priemonių parkus, kur saugomi „drakono dantys“, surenkami „ežiai“, „ispaniški arkliai“, betoninės kelio užtvaros, pjaunanti viela (koncertina), kelio blokai, jūriniai konteineriai, iki 2027 parkų skaičius turėtų išaugti iki 50.
Lietuvoje suplanuotos bei įgyvendinamos ir kitos kontrmobilumo priemonės.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, Lietuva, stiprindama šalies sienos apsaugą, pereina nuo pavienių inžinerinių pajėgumų plėtojimo į vientisos gynybos linijos vystymą.
