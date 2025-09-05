KAM sureagavo į žinią iš JAV: žino apie karinės paramos mažinimą, bet dar niekas nepasirašyta

„Oficialiai praeitą savaitę JAV gynybos departamentas informavo šalis, kad nuo kitų finansinių metų šita eilutė bus nunulinta visoms Europos šalims“, – žurnalistams penktadienį sakė jis.
„Oficialiai raštu ant popieriaus to nėra. Tai yra pokalbiai, tai yra tam tikra informacija ir tam tikri pareiškimai, bet mes matome bendrą paveikslą. (...) kitų metų biudžetas nėra net priimtas. Tai vadinasi tų pinigų sumų realių, kai priims abu rūmai, pasirašys JAV prezidentas, tai iki to dar porą mėnesių reikia palaukti“, – teigė V. Urbelis.
Taip jis kalbėjo amerikiečių žiniasklaidai skelbiant, kad Jungtinės Valstijos planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
„Financial Times“: JAV mažins saugumo finansavimą šalims, besiribojančioms su Rusija
JAV ketina sumažinti saugumo pagalbos programas Europos valstybėms, esančioms prie Rusijos sienos, siekdamos šių išlaidų naštą perkelti pačioms Europos šalims, rašo „Financial Times“.
Pasak leidinio, Donaldo Trumpo administracija planuoja atsisakyti finansavimo pagal vadinamąjį 333-ąjį skirsnį, leidžiantį Pentagonui teikti mokymus ir karinę paramą JAV sąjungininkėms.
Šio skirsnio lėšas tvirtina Kongresas, o finansavimas numatytas iki 2026 m. rugsėjo pabaigos. Tačiau, anot FT šaltinių, vėliau D. Trumpas neketina prašyti naujo pratęsimo.
Senato šaltinių teigimu, šis sprendimas gali reikšti „šimtų milijonų dolerių“ sumažinimą pagalbai šalims, besiribojančioms su Rusija.
Pentagono atstovai apie sprendimą mažinti finansavimą informavo kelių Europos šalių ambasadorius uždarame susitikime Vašingtone.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. programai Europoje skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. Pagrindiniai gavėjai yra Estija, Latvija ir Lietuva.
Taip pat kyla grėsmė Baltijos saugumo iniciatyvos, atskiros programos, sukurtos 2020 m. siekiant sustiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas, ateičiai. Praėjusiais metais Kongresas patvirtino 228 mln. JAV dolerių paramą šiai iniciatyvai.
Europa buvo nustebinta
„Pasak dviejų diplomatų, kurie buvo supažindinti su diskusijų turiniu, Europos vyriausybės buvo nustebintos šiuo pareiškimu ir bando iš Vašingtono gauti daugiau informacijos“, – rašo „Financial Times“.
Europoje taip pat analizuojamos galimos JAV sprendimo pasekmės bei galimybės kompensuoti sumažėjusią amerikiečių paramą, skirtą Europos saugumo stiprinimui, leidiniui nurodė vienas diplomatas.
Savo ruožtu Baltųjų rūmų pareigūnas leidiniui pareiškė, kad šis žingsnis atitinka D. Trumpo pastangas „peržiūrėti ir perskirstyti“ JAV užsienio pagalbą.
„Šis sprendimas suderintas su Europos šalimis pagal ilgalaikį prezidento siekį, kad Europa prisiimtų didesnę atsakomybę už savo gynybą“, – sakė jis.
Anksčiau, žiniasklaidos duomenimis, Europos NATO sąjungininkai pradėjo uždarus pasirengimus, kaip Aljansas turėtų elgtis, jei JAV sumažintų savo kariuomenės kontingentą žemyne.
D. Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo paties gynybos. Apie sprendimas sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai D. Trumpas deda pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
