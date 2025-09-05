Pentagonas: virš JAV laivo praskrieję Venesuelos lėktuvai – „didelė provokacija“

„Venesuelą valdančiam karteliui primygtinai rekomenduojama nebandyti kliudyti JAV kariuomenės vykdomoms kovos su narkotikais ir terorizmu operacijoms, atgrasyti nuo jų ar į jas kištis“, – platformoje „X“ pareiškė Gynybos departamentas.
Didėjant įtampai tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Venesuelos lyderio Nicolaso Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovaujant narkotikų karteliui, Vašingtonas į pietinę Karibų jūros dalį pasiuntė keletą karinių laivų.
Antradienį JAV pajėgos Karibų jūroje susprogdino tariamą narkotikų laivą, kuris, pasak D. Trumpo, priklausė Venesuelos nusikalstamai organizacijai „Tren de Aragua“, kuri, jo žodžiais tariant, yra susijusi su N. Maduro; per šį incidentą žuvo 11 žmonių.
Ketvirtadienį per Kito mieste vykusią bendrą spaudos konferenciją su Ekvadoro užsienio reikalų ministre Gabriela Sommerfeld Lotynų Amerikoje viešintis JAV valstybės sekretorius Marco Rubio mėgino apginti naująją agresyvią jo šalies metodiką.
„Dabar jie padės mums surasti šiuos žmones ir susprogdinti juos, jei to prireiks“, – kalbėjo M. Rubio.
Trečiadienį Meksikoje išsakytose remarkose M. Rubio teigė: „Šie karteliai žino, kad neteks dviejų procentų savo krovinių... Juos sustabdysi tik juos susprogdindamas, jais atsikratydamas“.
„Tikrai ne biržos makleriai“
Meksikoje M. Rubio pabrėžė, kad D. Trumpas tokias Venesuelos grupuotes, kaip „Tren de Aragua“ ir „Cartel de los Soles“ pavadino „narkoteroristinėmis organizacijomis“.
„Tai tikrai ne biržos makleriai. Tai ne nekilnojamojo turto agentai, kurie papildomai prekiauja truputėliu narkotikų“, – sakė M. Rubio.
"Jei kokaino ar fentanilio pilnu laivu plauki į Jungtines Valstijas, keli tiesioginę grėsmę Jungtinėms Valstijoms.“
Karakasas apkaltino Vašingtoną tokiu išpuoliu įvykdžius neteismines egzekucijas, pareikšdamas, kad „jie be tinkamo teismo proceso nužudė 11 žmonių“.
Šis išpuolis, kurio detalių patikrinti naujienų agentūra AFP neturėjo galimybės, rodo, kad Jungtinės Valstijos, kurios ištisus dešimtmečius narkotikus konfiskuodavo įprastinių policijos operacijų metu, o ne naudodamos mirtiną jėgą, pereina prie griežtesnių veiksmų.
N. Maduro į tai atsakė mobilizuodamas Venesuelos kariuomenę, kurioje yra apie 340 000 karių, ir rezervistus, kurių, jo teigimu, yra daugiau nei aštuoni milijonai, pasmerkdamas, jo žodžiais tariant, „didžiausia grėsmę mūsų žemynui per pastaruosius 100 metų“.
„Jei Venesuela būtų užpulta, tuojau pat pradėtų ginkluotą kovą“, – kalbėdamas su užsienio korespondentais sakė N. Maduro.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!