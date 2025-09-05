Trumpas pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriuo Gynybos departamentas pervadintas Karo departamentu

P. Hegsethas galės vadintis „karo sekretoriumi“
Tai taip pat reiškia, kad gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas oficialiuose pranešimuose ir ceremonijose galės save vadinti „karo sekretoriumi“.
Norint visiškai pakeisti departamento pavadinimą, reikės Kongreso pritarimo, tačiau Baltieji rūmai teigia, kad vykdomasis įsakymas įpareigos P. Hegsethą pradėti šį procesą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!