Sinoptikai įspėja dėl pavojingų reiškinių: keliai bus slidūs

Šeštadienio naktį vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose, nedideli krituliai. Kai kur lijundra, plikledis, rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos.
Šeštadienio dieną Šiaurės vakarų Lietuvoje daug kur krituliai, vyraus nedideli. Vietomis lijundra, plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Sekmadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį kai kur rūkas, plikledis. Vėjas pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 laipsniai šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi krituliai, vyraus nedidelis lietus. Naktį kai kur lijundra, plikledis. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasorodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Sinoptikas – apie paskutines rudens dienas
Kapsint paskutinėms kalendorinio rudens dienoms, žiemiški orai šalyje kiek aprims. Visgi Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Paulius Starkus kritulių žada.
Pasak jo, šeštadienio naktį orus šalyje lems anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Todėl Šiaurės vakariniuose rajonuose prognozuojamas nestiprus lietus.
Dalyje vietovių išliks slidu dėl plikledžio, kai kur laikysis prastas matomumas, o šiaurės vakaruose krentant lietui kai kur formuosis ir lijundra.
Be to, pūs apysmarkis pietinių krypčių vėjas, o žemiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 2–7 laipsnių šalčio.
Dieną didesnių pokyčių nebus, teigia sinoptikas. Kaip ir naktį, šiaurės vakariniuose rajonuose numatomi krituliai.
„Jų intensyvumas nebus didelis, daugiausia kris negausus lietus. Vietomis reikės pasisaugoti lijundros, plikledžio“, – sako sinoptikas Paulius Starkus.
Aukščiausia temperatūra dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Štai kaip prasidės kalendorinė žiema
Sekmadienis taip pat bus apniukęs. Naktis nors ir bus debesuota, bet žymesnių kritulių nežadama.
„Dalyje vietovių tvyros rūkai, išliks plikledžio pavojus. Temperatūra daug kur kris iki 0–5 laipsnių šalčio, pajūryje laikysis 1–2 laipsnių šiluma“, – orų situaciją sekmadienio naktį komentuoja P. Starkus.
Dieną orai menkai skirsis. Dangus išliks apniukęs, bet žymesnių kritulių nenumatoma, gali tik silpnai padulksnoti. Vietomis matomumą blogins rūkas, vėjas sustiprės labai minimaliai. Oras taip pat menkai sušils.
„Oro temperatūra jau visoje šalyje turėtų būti teigiama, tarp 0–4 laipsnių šilumos“, – prognozuoja sinoptikas.
Kalendorinė žiema prasidės krituliais. Pirmadienio naktį vietomis galimi negausūs krituliai bei lijundra, todėl teks pasisaugoti plikledžio. Žemiausia temperatūra pasiskirstys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Anot P. Starkaus, pirmoji žiemos diena bus debesuota ir apniukusi.
„Pamatyti saulės spindulių ir toliau nepavyks, daug kur iš žemų debesų kris trumpalaikiai krituliai, daugiausia nedidelis lietus“, – sako jis.
Dieną taip pat pūs nestiprus pietų, pietvakarių vėjas, o temperatūra kils iki 1–6 laipsnių šilumos.
