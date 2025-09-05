Trumpas įsakė numušti Venesuelos naikintuvus, jeigu jie priartės prie JAV karo laivo

Primename, kad anksčiau Pentagonas pranešė, kad ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.
Tuomet JAV išsiuntė į Puerto Riką 10 naikintuvų F-35, prezidentui Donaldui Trumpui pažadėjus susidoroti su narkotikų karteliais Karibuose, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.
Lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų
Lėktuvai atvyks kitą savaitę. Tai yra dalis Donaldo Trumpo kampanijos prieš narkokartelius, rašo „Reuters“.
Anksčiau į Karibų jūrą jau buvo nusiųsti septyni kariniai laivai, atominis povandeninis laivas ir daugiau nei 4,5 tūkstančio jūreivių ir jūrų pėstininkų.
Pietinėje Puerto Riko dalyje vyksta JAV jūrų pėstininkų 22-osios ekspedicinės brigados desantinės pratybos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.
