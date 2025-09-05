Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įsakė numušti Venesuelos naikintuvus, jeigu jie priartės prie JAV karo laivo

2025-09-05 23:59 / šaltinis: tv3.lt
Toliau kylant neramumams tarp Jungtiniu Valstijų ir Venesuelos, penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė generolui Danui Caine'ui numušti bet kokius Venesuelos naikintuvus, kurie grėsmingai artinasi prie JAV karo laivų, praneša „Clash Report“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Primename, kad anksčiau Pentagonas pranešė, kad ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuomet JAV išsiuntė į Puerto Riką 10 naikintuvų F-35, prezidentui Donaldui Trumpui pažadėjus susidoroti su narkotikų karteliais Karibuose, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.

Lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų

Lėktuvai atvyks kitą savaitę. Tai yra dalis Donaldo Trumpo kampanijos prieš narkokartelius, rašo „Reuters“.

Anksčiau į Karibų jūrą jau buvo nusiųsti septyni kariniai laivai, atominis povandeninis laivas ir daugiau nei 4,5 tūkstančio jūreivių ir jūrų pėstininkų.

Pietinėje Puerto Riko dalyje vyksta JAV jūrų pėstininkų 22-osios ekspedicinės brigados desantinės pratybos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.

