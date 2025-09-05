Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: atrodo, kad praradome Indiją ir Rusiją, kurios atiteko Kinijai

2025-09-05 17:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 17:54

JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad Rusija ir Indija stipriau atsigręžia į Kiniją, ir užsimena, jog jis nėra tuo patenkintas.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad Rusija ir Indija stipriau atsigręžia į Kiniją, ir užsimena, jog jis nėra tuo patenkintas.

3

„Atrodo, kad praradome Indiją ir Rusiją, kurios atiteko giliausiai ir tamsiausiai Kinijai, – penktadienį savo platformoje „Truth Social“ parašė jis. – Linkiu joms ilgos ir turtingos bendros ateities!“

Prie įrašo buvo pridėta prieš kelerius metus užfiksuota nuotrauka, kurioje matyti Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Xi Jinpingas, V. Putinas ir N. Modis prieš kelias dienas susitiko Kinijoje, kur vyko Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas. V. Putinas ir Xi Jinpingas pasisakė už tokią pasaulio tvarką, kurioje nedominuotų Jungtinės Valstijos ir Europa. Abu jie jau kurį laiką ragina sukurti „daugiapolę pasaulio tvarką“ – jų manymu, tai yra sistema, nepriklausoma nuo to, ką jie laiko JAV dominavimu.

V. Putinas savo ruožtu apibūdino D. Trumpo muitų politiką kaip kenksmingą pasaulio ekonomikai, tačiau jo pavardės nepaminėjo. Protekcionistinės priemonės kenkia visiems, penktadienį Vladivostoke vykusiame ekonomikos forume teigė V. Putinas. „Tai skatina regioninį ir nacionalinį separatizmą, o tiems, kurie vykdo tokią politiką, nieko gero neduoda“, – kalbėjo jis.

D. Trumpas po atėjimo į valdžią sausio mėnesį įvedė muitus daugybei šalių. Neseniai įsigaliojo papildomi muitai Indijai, kuriuos D. Trumpas grindė Naujojo Delio naftos sandoriais su Rusija.

