Lenkija dar kelias savaites neatidaro pasienio punktų su Baltarusija, tada Lietuvos lauks išbandymas

Balionai su kontrabandinių cigarečių dėžėmis nusileidžia ir prie pat žmonių namų, įsipainioja tarp medžių. Būna, kad nusileidžia laukuose, greta atokių žvyrkelių.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius juokauja, šypsosi ir premjerė, nuvykusi į Latviją derinti bendrų veiksmų prieš A. Lukašenką. Nors I. Ruginienė taip pat konstatuoja, kad pavyko pasiekti proveržį.
„Džiaugiuosi, kad per savaitę mūsų institucijos tikrai dirbo neskaičiuodamos jėgų ir laiko“, – dalinosi premjerė.
Ribojimai ir pirmiejie atsakai
Be visų ilgų kalbų ir susirūpinimo pareiškimų, rimčiausias mūsų atsakas – sienos uždarymas su Baltarusija.
„Turime pirmas reakcijas iš Baltarusijos, ir labai tikiuosi, kad tos reakcijos bus apie supratimą, kad mes netoleruosime jokios hibridinės atakos ir viską darysime, kad valdytume grėsmes ir užtikrintume mūsų gyventojų saugumą“, – kalba Ministrė Pirmininkė.
A. Lukašenka prieš kelias dienas tokį Lietuvos žingsnį pavadino beprotiška afera, šaipėsi, kad taip jautriai reaguojame į balionus. Tiesa, kokie signalai mus pasiekia iš Minsko – premjerė nedetalizuoja. Ji atviresnė apie signalus iš Varšuvos.
„Kalbėjau su Lenkijos premjeru telefonu, buvo toks labai detalus, išsamus pokalbis, ir ką mes nusprendėme, kad Lenkijos premjeras atidės sienų atidarymą. Tai reiškia, kad mes koordinuojame veiksmus kartu ir šiai dienai bus uždarytos sienos tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje“, – pasakoja I. Ruginienė.
Tiesa, Lenkijos premjero atstovas lenkų žurnalistams pasakė, kad punktų atidarymas atidėtas iki lapkričio vidurio. Paprasčiau tariant – tiesiog keliomis savaitėmis pavėlintas, bet esminis principas punktus atidaryti, išlieka. Uždaryti savojo veikiančio punkto kol kas neplanuoja ir latviai.
„Labai svarbu, kad Baltarusijos pareigūnai suprastų signalą, kurį mes siunčiame. Prireikus, mes taip pat elgsimės. Šiuo metu tokios grėsmės mūsų sienai nėra. Mes esame susidūrę su balionais, atrodo, apie 11 atvejų buvo, bet Lietuvoje jie yra arčiau oro uosto, dėl to yra didesnė ir ekonominė grėsmė. Žinoma, mums visada lieka tas įrankis, strategiškai sutarėme, kad visada susisieksime, dabar analizuojame, koks būtų efektyviausias rezultatas“, – sakė Latvijos premjerė Evika Silina.
Vietiniai baltarusiai kviečia nepamiršti ir jų
Baltarusijos izoliacijos nenori Vilniuje įsikūrę baltarusių opozicionieriai. Sviatlanos Cichanouskajos biuro vadovas pareiškė, kad punktų uždarymas pakenks eiliniams baltarusiams, kurie nori nuolat važinėti tarp valstybių.
„Pirma, siūlyčiau rimtai nereaguoti. Antra, matyt, jau reikia aiškiai pasakyti, kad galbūt galėtų kai kuriais atvejais pasilaikyti savo nuomonę sau. Valstybė ginasi, valstybė priima sprendimus, tai mūsų savarankiški sprendimai, ir šiuo atveju jos nuomonė mums turėtų būti mažai įdomi“, – atmeta konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Kur kas įdomesnė mums lenkų ir amerikiečių nuomonė. Panašu, kad šios šalys derasi su A. Lukašenkos režimu dėl politinių kalinių paleidimo, mainais kažką siūlydami ir pačiam A. Lukašenkai. O Lietuvos oficiali pozicija, kad derėtis su režimu apskritai nėra apie ką.
„Reikės viską padaryti, kad neliktume kvailių vietoje. Tai čia ir bus mūsų diplomatijos uždavinys. Kad dėl mūsų reikalų nesiderėtų be mūsų. Kol kas dėl trąšų nėra signalų, kad būtų spaudimo atšaukti sankcijas. Bet, kad tai neįvyktų, tas labai svarbu – būti žaidime. To ir palinkėčiau. Bet čia bus sudėtinga, be galo sudėtinga. Ir vėlgi, čia bus išbandymas mūsų diplomatijai, ar mes esame toje lygoje, ar vis tik esame žemesnėje lygoje“, – mąsto L. Kasčiūnas.
Ragina nepamiršti visų pokalbio dalyvių
Nors kol kas mūsų vadovai tik prašo užsienio kolegų, kad savose derybose jie nepamirštų ir Lietuvos.
„Mes įjungėme ir aktyvizavome visas diplomatines tarnybas, šiuo metu ruošiamas pasiūlymas platesniam sankcijų paketui, kur įtraukėme ir Baltarusiją, ir mes kontaktuojame labai glaudžiai su sąjungininkais“, – praneša Ministrė Pirmininkė.
Tiesa, nors Briuselis ir išreiškė solidarumą mums, bet apie naujas sankcijas nekalba. Nors pasiūlyti turime ką.
„Ir dėl tranzito baltarusiškų prekių per Lietuvą irgi yra kalbama. Ir dėl tam tikrų trąšų yra, kurios dar nepapuolė į sankcijas, tarkime, azoto, man atrodo, trąšos nėra sankcionuotos. Tam tikrų dalykų dar galima, matome, kad tai būtų skausminga režimui“, – sako vidaus reikalų ministras.
Šalčininkų ir Medininkų punktai uždaryti iki lapkričio pabaigos, tiesa, Medininkuose dar palikta galimybė sieną kirsti tiems, kas patenka į išimčių sąrašą.
