  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Girtas vairuotojas Trakuose sužalojo du žmones: prispausta automobilyje moteris, prireikė gelbėtojų

2025-10-31 09:23
2025-10-31 09:23

Trakų rajone, kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė 23-iame kilometre, ketvirtadienio vakarą girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužaloti du žmonės, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

ELTA / Josvydas Elinskas

Trakų rajone, kelio Vilnius-Prienai-Marijampolė 23-iame kilometre, ketvirtadienio vakarą girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužaloti du žmonės, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Automobilis „Audi A6“, vairuojamas 1989 metais gimusio vyro, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Seat Leon“, kurį vairavo 33 metų moteris. Vairuotoja buvo prispausta automobilyje, ją išlaisvino ugniagesiai gelbėtojai.

Avarijos kaltininkui nustatytas 2,63 promilės girtumas. Automobilyje buvęs šuo perduotas gyvūnų globėjams.

Eismo įvykio metu nukentėjo abiejų automobilių vairuotojai, kurie dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę.

