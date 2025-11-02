Arūnas Sakalauskas su žmona Gabija sulaukė šeimos pagausėjimo: „Gyvenimas pilnas stebuklų“

Džiugią žinią pranešė aktorius.
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės(38 nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Feisbuke A. Sakalauskas pasidalijo žinia apie šeimos pagausėjimą.
„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – rašė jis.
Primename, kad pora aukso žiedus sumainė 2022 m.
Poros vestuvės įvyko Bernardinų sode.
Žinią apie poros sužadėtuves „užtvirtino“ ir pats aktorius – vyras pasipiršo mylimajai ant scenos, spektaklio metu.
A. Sakalauskas ant vieno kelio priklaupė ir mylimos moters rankos paprašė Mariaus Ivaškevičiaus spektaklio „Miegantieji“, kuriame ir pats vaidino, pabaigoje. Jautrią akimirką užfiksavo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.
„Netikėta! Mariaus Ivaškevičiaus „Miegantieji“ baigėsi Arūno Sakalauskos piršlybomis“, – rašė N. Pumprickaitė prie vaizdo įrašo.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA