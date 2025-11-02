 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Arūnas Sakalauskas su žmona Gabija sulaukė šeimos pagausėjimo: „Gyvenimas pilnas stebuklų“

2025-11-02 19:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 19:59

Žinoma gydytoja toksikologė bei aktoriaus Arūno Sakalausko žmona Gabija Laubner-Sakalauskienė šiuo metu – kaip niekada laimingi. Pora sulaukė šeimos pagausėjimo.

Gabija ir Arūnas Sakalauskai (nuotr. asm. archyvo)
38

Žinoma gydytoja toksikologė bei aktoriaus Arūno Sakalausko žmona Gabija Laubner-Sakalauskienė šiuo metu – kaip niekada laimingi. Pora sulaukė šeimos pagausėjimo.

REKLAMA
5

Džiugią žinią pranešė aktorius.

Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aktoriaus Arūno Sakalausko ir medikės Gabijos Laubner vestuvės

Feisbuke A. Sakalauskas pasidalijo žinia apie šeimos pagausėjimą.

„Gyvenimas pilnas STEBUKLŲ“, – rašė jis.

Primename, kad pora aukso žiedus sumainė 2022 m.

Poros vestuvės įvyko Bernardinų sode.

Žinią apie poros sužadėtuves „užtvirtino“ ir pats aktorius – vyras pasipiršo mylimajai ant scenos, spektaklio metu. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Sakalauskas ant vieno kelio priklaupė ir mylimos moters rankos paprašė Mariaus Ivaškevičiaus spektaklio „Miegantieji“, kuriame ir pats vaidino, pabaigoje. Jautrią akimirką užfiksavo žurnalistė Nemira Pumprickaitė.

„Netikėta! Mariaus Ivaškevičiaus „Miegantieji“ baigėsi Arūno Sakalauskos piršlybomis“, – rašė N. Pumprickaitė prie vaizdo įrašo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų