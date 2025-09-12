Arūno Sakalausko žmonos Gabijos gyvenime – naujas etapas

A. Sakalausko žmonos Gabijos pasiekimu socialiniuose tinkluose pasidžiaugė Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetas, kuriame moteris ir krimto mokslus.
Arūno Sakalausko žmona įveikė reikšmingą etapą
Įstaiga atskleidė ir kokia tema moteris rengė daktaro disertaciją.
„Sveikiname dr. Gabiją Laubner-Sakalauskienę sėkmingai apgynus disertaciją „Detoksikacijos įtaka gyvenimo kokybei lėtinį skausmą patiriantiems pacientams, ilgą laiką vartojantiems receptinius opioidus“ medicinos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti“, – rašoma VU Medicinos Fakulteto puslapyje socialiniame tinkle.
Išgirdę šią naujieną, žmonės sveikino Gabiją ir džiaugėsi šiuo jos įveiktu gyvenimo etapu.
„Super, šaunuolė!!!“ – rašė vienas internautas.
„Nuoširdžiai sveikinu, miela gydytoja. Dievo palaimos ir geros kloties. Apkabinu“, – rašė kita.
