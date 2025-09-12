Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Arūno Sakalausko žmonos Gabijos gyvenime – naujas etapas

2025-09-12 11:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 11:25

Aktoriaus Arūno Sakalausko žmona Gabija Laubner-Sakalauskienė neseniai turėjo neeilinę progą – moteris apsigynė daktaro disertaciją.

Arūnas Sakalauskas ir Gabija Laubner (Nuotr. asm. archyvo, Arijus Katauskas)

Aktoriaus Arūno Sakalausko žmona Gabija Laubner-Sakalauskienė neseniai turėjo neeilinę progą – moteris apsigynė daktaro disertaciją.

0

A. Sakalausko žmonos Gabijos pasiekimu socialiniuose tinkluose pasidžiaugė Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetas, kuriame moteris ir krimto mokslus.

Arūno Sakalausko žmona įveikė reikšmingą etapą

Įstaiga atskleidė ir kokia tema moteris rengė daktaro disertaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveikiname dr. Gabiją Laubner-Sakalauskienę sėkmingai apgynus disertaciją „Detoksikacijos įtaka gyvenimo kokybei lėtinį skausmą patiriantiems pacientams, ilgą laiką vartojantiems receptinius opioidus“ medicinos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti“, – rašoma VU Medicinos Fakulteto puslapyje socialiniame tinkle.

Išgirdę šią naujieną, žmonės sveikino Gabiją ir džiaugėsi šiuo jos įveiktu gyvenimo etapu.

„Super, šaunuolė!!!“ – rašė vienas internautas.

„Nuoširdžiai sveikinu, miela gydytoja. Dievo palaimos ir geros kloties. Apkabinu“, – rašė kita.

