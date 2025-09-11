Šių 2 profesijų moterys dažniausiai būna neištikimos: teisininkė Rasa Vaičekauskytė atskleidė, kas jos

Ji atskleidė, kad teismo posedžiuose skyrybų klausimu kartais tenka išgirsti ir labai nemalonių dalykų.
„Mes teismo posėdžiuose turim klausytis visko, ir aš kartais pati bandau sulaikyti klientus ar liudytojus, pavyzdžiui, kad nepasakotų tam tikrų dalykų, nes jie mums nėra svarbūs. Aš klausiu klientų ar jūs norit tikrai, kad teisėja, sekretorė, visi susirinkę, klausytųsi kaip vyrui nestovėjo…“, – sakė pašnekovė.
Planuoja veiksmus skyrybų atveju
Pasak jos, kai kurios poros itin kruopščiai planuoja ateitį – net skyrybų galimybę: yra porų, kurios seka savo piniginius pirkinius, jei tektų skirtis. Anot teisininkės, jie aprašo atostogų, pirkinių, nekilnojamojo turto išlaidas. Teisininkė pati yra mačiusi neįtikėtinų atvejų.
„Esu mačiusi apie penkiolika metų vestą knygutę. Po to man buvo labai aišku, kodėl ta knygutė buvo vedama, nes žmogus laukė tam tikros stadijos versle, kol padės sugyventinė išvystyti su savo patirtimi, ir laukė, kol bus galutinai pastatytas antras namas. Tada jis, kai susirinko viską iki galo, pajautė stadiją, atsisveikino“, – prisiminė Rasa.
Teismuose nuolat kyla klausimas – kas sako tiesą, o kas meluoja. Ji atskleidė, kaip gali tai atskirti.
„Yra iš profesinės pusės jausmas, kad klientas greičiausiai meluoja ir pats sau. Bet tu įtiki jo istorija ir sakai, kad turbūt taip ir buvo. Bet šiaip, nei viena istorija dažniausiai neatitinka tos tikrosios tiesos, ji yra išgražinta, iščiustyta taip, kad prieš save, prieš gimines, kolegas, kartais net prieš teisėją, atrodytum švelnus ir pūkuotas, o kita pusė – kaip tas drakonas, kuris viską padarė“, – kalbėjo moteris.
Moterų neištikimybė nestebina: išskyrė dvi profesijas
Skyrybų priežastys būna įvairios, tačiau, anot teisininkės, neištikimybė šiandien nėra vien vyrų problema.
„Iš tikrųjų, dabar aš jau matau 50 proc. vyrų ir 50 proc. moterų neištikimybių. Vyrai jas keletą kartų sugrąžina į šeimas, atleidžia tai, toleruoja. Tokios istorijos dažniausiai finale teismo nepasiekia – skyrybos įvyksta bendru sutarimu“, – sakė R. Vaičekauskytė.
Ji pabrėžė, kad visuomenėje vyrauja stereotipai, kurie dažnai neatspindi tikrovės.
„Visuomene įpratusi baksnoti vyrus, kad jie neištikimi, kad jie smurtautojai. Iš principo, realybė yra kitokia. Kai aš padedu teismui rinkti kokį nors dokumentą procesinį ar ieškinį, reikia pateikti istoriją, kad ir moteris buvo ne šventa, ir yra krūvos įrodymų, kad buvo keli meilužiai“, – kalbėjo teisininkė.
Anot jos, dažniausiai moterų neištikimybės pasitaiko komandiruotėse, verslo kelionėse, taip pat išsiskiria ir kelios profesijos.
„Aišku, dažniausiai moterų neištikimybės vyksta komandiruotėse, verslo kelionėse, kuriose vyksta įmonių plėtra, ir tarnybiniai romanai tarp pareigūnų. Medikės taip pat dažnai pasitaiko, kad yra neištikimos. Tokių atvejų net per COVID pasitaikė“, – teigė ji.
Ilgiausiai trukusios skyrybos ir tėvystės klausimai
Kartais bylose tenka spręsti ir ypač jautrius klausimus, susijusius su tėvyste. Pasak teisininkės, atvejų, kai vyras augina ne savo vaiką – būna ne taip ir retai.
„Turėjau vieną situaciją kurioje kreipiausi net į prokuratūrą nes iš tikrųjų man, kaip žmogui ir kaip teisinkei, kilo pakankamai pagrįstas klausimas: ar viena moteris, mano kliento žmona, gerą dešimtmetį slėpdama faktą, kad jis nėra šito vaiko tėvas, neatliko veiksmų, kurie apimtų sukčiavimo padėtį?“, – pasakojo pašnekovė.
Kartais skyrybų procesai užsitęsia tiek, kad per tą laiką pasikeičia visų dalyvių gyvenimai. Ji papasakojo, kiek truko ilgiausias skyrybų procesas.
„Ilgiausias teisminis skyrybų procesas truko devynerius metus. Per tą laiko buvo sukurtos ir naujos šeimos, šiuo atveju, ir anūkas gimė“, – prisiminė ji.
Kuriozas teisme
Ji paminėjo ir kuriozą, įvykusį derybų metu, kai moteris paskelbė neįprastą sąlygą.
„Moteris atsistoja ir sako, kad pasirašys su sąlyga, kurios dar nepagarsino. Tada supratau, kad jau turime reikalų… kažkur berods Kalvarijų miestelyje, yra kažkokie kalniukai. <…> Ji sako: „Iki kol teismas patvirtins skyrybas, mes turime tuos kalniukus apeiti su kunigo palaiminimu, kad gautume atleidimą, jog santuoka nepasisekė“, – kalbėjo Rasa, negalėdama sulaikyti juoko.
