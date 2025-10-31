Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kad dėl balionų gerų signalų iš Minsko nėra: „Norėjosi tame įžvelgti kažką teigiamo“

2025-10-31 20:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-31 20:00

Politikų ir tarnybų vadų pagyros, kad pavyksta suvaldyti balionų krizę, bliūkšta. Vakar vakare balionai vėl pasirodė Lietuvos danguje, tad skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žadėjo, kad balionus numušinės kariškiai, bet taip nenutiko.

Politikų ir tarnybų vadų pagyros, kad pavyksta suvaldyti balionų krizę, bliūkšta. Vakar vakare balionai vėl pasirodė Lietuvos danguje, tad skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žadėjo, kad balionus numušinės kariškiai, bet taip nenutiko.

8

Vidaus reikalų ministras sako, kad kariškiai kažką darė, bet nesėkmingai. Prieš kelias dienas skambėjo ir pagyros, kad „Oro navigacijos“ specialistai jau budi kartu su kariškiais prie radaro ir tai padeda geriau įvertinti situaciją. Bet paaiškėjo, kad vakar „Oro navigacijos“ specialistas tiesiog pavėlavo atvykti pas kariškius.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Balionas su cigaretėmis – tiesiai virš Vilniaus centro. Kada filmuotas šis vaizdo įrašas, nėra aišku. Mat pastarąsias kelias dienas balionai į Lietuvą neskrido. Dėl to vakar valstybės vadovai puolė girtis apie suvaldytą situaciją.

„Atrodo, kad mes jau suvaldėme šitą situaciją“, – vakar sakė premjerė Inga Ruginienė.

„Pasakiau, kad susitvarkysiu, tai ir susitvarkiau“, – vakar gyrėsi vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Bet vakare paaiškėjo, kad politikų džiaugsmas buvo pernelyg skubotas. 10 minučių po 20 valandos, priimtas sprendimas vėl sustabdyti skrydžius į ir iš Vilniaus oro uosto, nes radaras parodė 15 skrendančių balionų. O suvaldyti institucijoms nesisekė ne tik balionų, bet ir statistikos, kiek balionų surasta.

„Kol kas sulaikytų nėra asmenų, neturiu informacijos. Kiek turėjome? 3 balionus, man atrodo“, – konstatavo V. Kondratovičius.

„Šią naktį buvo fiksuoti mūsų 2 atvejai, kai buvo rasti meteorologiniai balionai, ir vieną atvejį fiksavo policija“, – komentavo pasieniečių vado pavaduotojas Antanas Montvydas.

„Policijai pavyko surasti 2 balionus. Deja, be sulaikymų, tik buvo rastos cigaretės“, – sakė Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

Kontrabandiniai balionai sutrukdė skrydžiams

Skrydžių sustabdymas paveikė apie 2 tūkst. keleivių ir 20 skrydžių. 12 buvo pavėlinti, 4 atšaukti, o dar 4 turėjo leistis ne Vilniuje. Oro erdvė vėl atidaryta prieš 23 valandą. Tai gerokai trumpiau, nei ankstesniais atvejais, kai skrydžiai nevykdavo iki pat paryčių.

„Mes vertinome situaciją, priklausomai nuo to, kas konkrečiai buvo, kiek buvo skraidančių objektų. Kol jie buvo danguje, oro erdvė buvo apribota, kai tik situacija buvo saugi, ji buvo atidaryta“, – tikino „Oro navigacijos“ vadovas Saulius Batavičius.

„Kariškiai ėmėsi veiksmų, kad numuštų. — Bet nenumušė? — Šiuo momentu ne. Buvo tam tikrų sąlygų, kurios neleido to padaryti – teritorijos ir visa kita, bet iš tikrųjų tas numušimas nebūtų paveikęs uždarymo vakar, kur buvo“, – aiškino vidaus reikalų ministras.

„Kaip premjerė jau yra minėjusi, kad jeigu toliau tęsis, gali būti šnekama ir apie NATO 4 straipsnio konsultaciją. Taip pat yra įvairių techninių sprendimų, į tai įeina ir kinetinės priemonės, apie kurias negalėčiau plačiau pasakyti, nes tai yra jautri informacija. Tačiau dar tikrai yra pasilikta manevro laisvės“, – sakė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

I. Ruginienė vakar kalbėjo, kad sulaukė pirmųjų signalų iš Minsko. Pasirodo, signalų nebuvo, buvo tik mūsų interpretacija.

„Tie signalai, kaip galėjome vertinti, kad porą dienų nebuvo oro balionų, kaip norėjosi tame įžvelgti kažką teigiamo. Tačiau matome, kad vakar vėl pasikartojo oro balionų antplūdis, tai mes esame tiesiog visą laiką pasiruošę reaguoti į situaciją“, – tvirtino I. Dobrovolskas.

Premjerės patarėjas sako, kad dabar telkiamos dar didesnės pajėgos ant žemės. Bet kokia užduotis joms numatyta – neaišku.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

