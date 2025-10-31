 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenka įvardijo kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų

2025-10-31 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 16:15

Lietuviai „patys iš Baltarusijos teritorijos perkelia cigaretes meteorologiniais zondais“, kad užsidirbtų iš perpardavimo, pareiškė Aliaksandras Lukašenka, lankydamasis Berezino biosferos draustinyje. Tradiciškai jis, kaltindamas kaimynines valstybes dėl įvairių negandų, įrodymų nepateikė.

Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)

44

„Tokias sąlygas jiems sukūrė jų pačių valdžia, nutraukusi normalius prekybos ryšius ir pastatydama tvorą pasienyje“, – teigia diktatorius, kurį cituoja valstybinė žiniasklaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos ir Lenkijos valdžia, jūs kalti, kad taip vyksta. Kodėl jūs įstūmėte žmones į tokias sąlygas? Kodėl jūs pastūmėte juos nusikaltimo keliu?“, – aiškino A. Lukašenka, kurio aplinkos ryšius su cigarečių kontrabanda į Europos Sąjungos teritoriją jau daugelį dešimtmečių tiria nepriklausoma žiniasklaida.

Jo teigimu, Baltarusijos piliečiai „visiškai legaliai įsigydavo cigaretes gamykloje ir parduodavo jas į Baltarusijos teritoriją atvykusiems lietuviams, gaudami savo pelną“. Tuo tarpu patys lietuviai „savo bendrininkams prekes gabeno naudodami oro balionus“.

„Jie įkūrė šį verslą. Mūsų žmonės gamykloje perka cigaretes už palankią kainą ir parduoda lietuviams. Reikia perkelti per tvorą. Mažomis porcijomis perkelia šiais balionais. Ten lietuviai paima balionus ir paima šias cigaretes. Parduoda ne Lietuvoje. Nyderlanduose ir Anglijoje. Sakoma, kad ten cigaretės yra brangiausios“, – pažymėjo A. Lukašenka.

„Kaip, aš norėčiau jų paklausti, kuo čia kalta Baltarusija? Aš nematau, už ką bausti žmones. Jie norėjo užsidirbti – jie uždirbo. Jei jie būtų pavogę šias cigaretes... Ne, jie sumokėjo“, – pridūrė jis.

Jis nepateikė įrodymų, kad Lietuvos piliečiai buvo susiję su cigarečių gabenimu. Nepateikė ir jokių įrodymų, kad buvo vykdytas tyrimas, kas iš tiesų siunčia nelegalią cigarečių kontrabandą į Lietuvą.

Taip pat jis nepaaiškino, kodėl Baltarusijos teritorijoje tariamai veikia lietuvių nusikalstamos gaujos, kurios laisvai gali siųsti iš jos dešimtis meteorologinių zondų su kontrabandinėmis cigaretėmis ir kokiu būdu Baltarusijos teisėsauga, taip griežtai persekiojanti bet kokį nepasitenkinimo valdžia judesį šalyje, nesugeba jų sulaikyti. 

Sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryta siena

Vilniuje po dar vieno oro uosto uždarymo dėl kontrabandinių cigarečių zondų aptikimo Lietuvos oro erdvėje pusę paros buvo sulaikyti atskiri skrydžiai.

Oro uostas neveikė mažiau nei tris valandas, jo vadovybė įspėjo, kad „per dieną gali būti užlaikyti atskiri skrydžiai dėl įgulos ir orlaivių rotacijos pažeidimų“.

Visi pasienio punktai prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos bus uždaryti per mėnesį – toks sprendimas buvo priimtas Lietuvoje spalio 29 d. Apribojimai gali būti pratęsti ir po lapkričio 30 d.

Vėlyvą vakarą spalio 26 d. Lietuva uždarė sieną su Baltarusija neribotam laikui, taigi dabar terminas pratęstas iki rudens pabaigos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Kondratovičius, siena su Baltarusija (tv3.lt koliažas)
Lenkija dar kelias savaites neatidaro pasienio punktų su Baltarusija, tada Lietuvos lauks išbandymas
Inga Ruginienė, Aleksandras Lukašenka ir Donaldas Tuskas (tv3.lt koliažas)
Lenkija derasi su Baltarusija? Lietuva tęsia pasienio punktų uždarymą, Lenkija žada 2 atverti (63)

Taigi
Taigi
2025-10-31 16:42
Tai aišku nebūtų perkančių nebūtų ir parduodančių juk ne kiekvienas gali mokėti 5e už pokelį cigarečių kai galima nusipirkti už 2e
Atsakyti
manau
manau
2025-10-31 16:50
Socdemai turėjo šansą perkrauti mūsų užsienio politiką, bet praleido savo šansą. Kas nors padarys kitas. Už socdemus daugiau nebalsuosiu NIEKADA. Labai apgaudinėja.
Atsakyti
Kas galėtų paneigti(Ožys)
Kas galėtų paneigti(Ožys)
2025-10-31 17:11
Cigaretės iš Baltarusijos į Lietuvą keliavo dar tada, kai Lietuvos santykiai su Baltarusija buvo visai geri. Lietuvoje veikė visa struktūra, kuri be Lietuvos pareigūnų dalyvavimo tiesiog nebūtų galėjusi veikti. Pašlijus geopolitikai ir atsiradus tvorai, metodai pasikeitė. Jeigu tai hibridinė ataka, tai joje lygiomis teisėmis dalyvauja tiek Baltarusijos, tiek Lietuvos piliečiai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (44)
