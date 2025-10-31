Lukašenka įvardijo kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų

„Tokias sąlygas jiems sukūrė jų pačių valdžia, nutraukusi normalius prekybos ryšius ir pastatydama tvorą pasienyje“, – teigia diktatorius, kurį cituoja valstybinė žiniasklaida.
„Lietuvos ir Lenkijos valdžia, jūs kalti, kad taip vyksta. Kodėl jūs įstūmėte žmones į tokias sąlygas? Kodėl jūs pastūmėte juos nusikaltimo keliu?“, – aiškino A. Lukašenka, kurio aplinkos ryšius su cigarečių kontrabanda į Europos Sąjungos teritoriją jau daugelį dešimtmečių tiria nepriklausoma žiniasklaida.
Jo teigimu, Baltarusijos piliečiai „visiškai legaliai įsigydavo cigaretes gamykloje ir parduodavo jas į Baltarusijos teritoriją atvykusiems lietuviams, gaudami savo pelną“. Tuo tarpu patys lietuviai „savo bendrininkams prekes gabeno naudodami oro balionus“.
„Jie įkūrė šį verslą. Mūsų žmonės gamykloje perka cigaretes už palankią kainą ir parduoda lietuviams. Reikia perkelti per tvorą. Mažomis porcijomis perkelia šiais balionais. Ten lietuviai paima balionus ir paima šias cigaretes. Parduoda ne Lietuvoje. Nyderlanduose ir Anglijoje. Sakoma, kad ten cigaretės yra brangiausios“, – pažymėjo A. Lukašenka.
„Kaip, aš norėčiau jų paklausti, kuo čia kalta Baltarusija? Aš nematau, už ką bausti žmones. Jie norėjo užsidirbti – jie uždirbo. Jei jie būtų pavogę šias cigaretes... Ne, jie sumokėjo“, – pridūrė jis.
Jis nepateikė įrodymų, kad Lietuvos piliečiai buvo susiję su cigarečių gabenimu. Nepateikė ir jokių įrodymų, kad buvo vykdytas tyrimas, kas iš tiesų siunčia nelegalią cigarečių kontrabandą į Lietuvą.
Taip pat jis nepaaiškino, kodėl Baltarusijos teritorijoje tariamai veikia lietuvių nusikalstamos gaujos, kurios laisvai gali siųsti iš jos dešimtis meteorologinių zondų su kontrabandinėmis cigaretėmis ir kokiu būdu Baltarusijos teisėsauga, taip griežtai persekiojanti bet kokį nepasitenkinimo valdžia judesį šalyje, nesugeba jų sulaikyti.
Sutrikdyta oro uostų veikla ir uždaryta siena
Vilniuje po dar vieno oro uosto uždarymo dėl kontrabandinių cigarečių zondų aptikimo Lietuvos oro erdvėje pusę paros buvo sulaikyti atskiri skrydžiai.
Oro uostas neveikė mažiau nei tris valandas, jo vadovybė įspėjo, kad „per dieną gali būti užlaikyti atskiri skrydžiai dėl įgulos ir orlaivių rotacijos pažeidimų“.
Visi pasienio punktai prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos bus uždaryti per mėnesį – toks sprendimas buvo priimtas Lietuvoje spalio 29 d. Apribojimai gali būti pratęsti ir po lapkričio 30 d.
Vėlyvą vakarą spalio 26 d. Lietuva uždarė sieną su Baltarusija neribotam laikui, taigi dabar terminas pratęstas iki rudens pabaigos.
