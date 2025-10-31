Du tūkstančiai vilkikų įsitrigo pasienyje su Baltarusija: nebegali į Lietuvą grįžti ir per kitas šalis

„Neįleidžiami vilkikai su kroviniu, galima važiuoti piliečiams, bet ne vilkikams, ne kroviniams“, – Eltai teigė O. Tarasovas.
„Prie Šalčininkų pasienio punkto šiuo metu užstrigę apie 500–600 mašinų su lietuviškais numeriais, kurie negali pervažiuoti, nes jie buvo nukreipti į šitą pasienį, o jis uždarytas. Lygiai ta pati situacija su Medininkais – ten žmones, lengvuosius automobilius praleidžia į Lietuvą, bet nepraleidžia sunkvežimių“, – pridūrė jis.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius pasienio punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą yra visiškai nutrauktas, Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla apribota su išimtimis. Jos taikomos ir į Lietuvą grįžtantiems šalies piliečiams bei Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams, ir užsieniečiams, turintiems laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas.
Anot LINAVA viceprezidento, šiuo metu Baltarusijos pusėje laukiantys ir į Lietuvą neįleidžiami vilkikų vairuotojai šias sąlygas atitinka.
„Vairuotojai yra arba Lietuvos piliečiai, arba kitų šalių piliečiai su leidimais laikinai gyventi Lietuvoje – atitinka sąlygas“, – sakė jis.
Savo ruožtu Susisiekimo ministerija tikino, jog vežėjams sąlygos taikomos, kaip ir kitiems į šalį ketinantiems grįžti asmenims.
„Ministerija reiškia susirūpinimą dėl to, kad sprendimas dėl sienų uždarymo galimai palietė ir Lietuvos vežėjus. Tačiau Vyriausybės sprendime yra numatytos išimtys, kuriomis vežėjai gali pasinaudoti“, – komentare raštu Eltai nurodė institucija.
Nebegali grįžti per Lenkiją ir Latviją
O. Tarasovas atkreipia dėmesį, kad Šalčininkų ar Medininkų pasienio punktus pasiekę vairuotojai nebegali į šalį grįžti kitu keliu – važiuodami per Latviją ar Lenkiją. Anot jo, nuo ketvirtadienio vakaro Baltarusijos pusėje dirbantys pareigūnai jiems nebeleidžia vykti link sienos su kitomis valstybėmis.
„Jau nuo vakar vakaro, nuo 17 val., Baltarusijos pasieniečiai ir muitininkai neleidžia lietuviams pervažiuoti iš tų pasienio postų į kitus“, – aiškino Lietuvos vežėjų atstovas.
Tiesa, kol kas vilkikai, nespėję pasiekti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktų, į Latviją ir Lenkiją yra įleidžiami. Vis tik jis nerimauja, jog ateityje sąlygos bus sugriežtintos pagal Lenkijai taikytas taisykles jai uždarius sieną su Baltarusija.
Tada, anot O. Tarasovo, vilkikai su lietuviškais numeriais bet kuriuo atveju bus apgręžiami ir nukreipiami link Baltarusijos sienos su Lietuva. Jei tai įvyks ir situacija nebus išspręsta, Lietuvos vežėjai nebeturės galimybių grįžti.
„Galimai bus lenkiškas variantas. Kai jie uždarė sieną, Lukašenka uždraudė lenkams važiuoti per kitus pasienius, jis leido važiuoti tik per savo lenkišką sieną. Manau, lygiai tas pats laukia ir mūsų“, – pridūrė jis.
Vežėjams gali tekti Baltarusijai sumokėti 2 mln. eurų mokesčių
Asociacijos viceprezidento teigimu, jei Baltarusija kartos Lenkijai taikytas sąlygas, Lietuvos vežėjams mokamose stovėjimo aikštelėse gali tekti sumokėti apie 2 mln. eurų mokesčių.
„Neoficialiais duomenimis, bet, kas buvo su Lenkija, dabar visus vilkikus priverstinai statys į aikšteles, kur bus imamas 40 eurų dienos mokestis už aikštelės naudojimą“, – sakė jis.
„Kiekvienos mašinos stovėjimas mėnesį vežėjui kainuos 1200 eurų. Padauginkime iš 2 tūkst., tai gaunasi 2 mln. eurų. Tiek mes padovanosime per mėnesį režimui, tai mes finansuojame režimą taip gaunasi, ar ne?“ – pridūrė LINAVA atstovas.
Vyriausybės prašo atkreipti dėmesį
O. Tarasovas pabrėžė, jog verslo atstovai šiuo metu reikalauja Vyriausybės atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją pasienyje, dėl kurios nuostolius patiria tiek vežėjai, tiek valstybės biudžetas. Anot jo, siekiama užtikrinti Lietuvos vežėjų įleidimą į šalį.
Asociacijos viceprezidentas atkreipia dėmesį, jog šiuo metu valstybė neprisiima atsakomybės, nors vežėjams teks patirti ir finansinius nuostolius, ir pasekmes dėl kontraktų pažeidimų.
„80 proc. LINAVA narių yra smulkūs vežėjai. Čia yra šeimyninis verslas, apie jį labai daug žmonių – šeimos, vaikai. Šie smulkūs vežėjai negali patys atstovėti savęs. Situacija yra katastrofiška“, – pažymėjo O. Tarasovas.
Anot jo, Baltarusijos pusėje šiuo metu likusių Lietuvai priklausančių vilkikų vertė siekia apie 60 mln. eurų. Dalyje jų gabenamos prekės yra gendančios arba pavojingos, pavyzdžiui – cheminės medžiagos ar dujos.
Kaip skelbta anksčiau, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.