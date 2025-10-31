Sienos uždarymas smogė baltarusiams: pasienyje su Lenkija nusidriekė eilės, prasidėjo prekyba vietomis

Pagal šios institucijos informaciją, spalio 30 d. 18 val. iš Baltarusijos į Lenkiją išvykti laukė 90 autobusų. Prieš parą eilėje stovėjo 50 autobusų. Spalio 31-osios rytą eilėje laukė 65 autobusai.. Praėjusį penktadienį „Brest“ autobusų spūsties išvis nebuvo.
Remiantis informacija, kuria baltarusiai dalijasi pasienio pokalbiuose, 29 ir 30 spalio sienos kirtimas truko mažiausiai 12 valandų.
Dėl augančių eilių atgijo „mokama paslauga“ – vežimas autobusais, kurie stovi arčiau įvažiavimo į pasienio punktą. Vairuotojai nurodo skirtingas kainas, praneša „BGmedia“ ir skelbia pranešimus iš pasienio pokalbių:
„Persėdimas į pirmąjį autobusą prie užtvaros (50 eurų, pasitiko autobusas su Lenkijos numeriais, be rozetės ir tualeto)“.
„Imama eurais. Bet mes pasirinkome pigiausią variantą – 115 Baltarusijos rublių, ten pasakė, kad tik grynaisiais Baltarusijos rubliais“.
„50 eurų – suaugusiam, vaikui – 25–30“. „Pirmieji autobusai nuo užtvaros – 50 eurų“.
„Ketvirtasis autobusas – 30–40 eurų. Bet mums pasakė, kad priimami tik baltarusių rubliai ir grynieji pinigai“.
„Mūsų vairuotojas priėmė baltarusių rublius, dolerius ir eurus“.
„Į Brestą atvykau „Ecolines“ autobusu. Sienoje persėdau į atsitiktinį mikroautobusą. Pasirinkimų buvo nedaug. Kas priėmė, į tą ir persėdau.“
„Taigi realus planas – važiuoti į Brestą ir belstis į pirmuosius autobusus. Mes įsėdome į penktąjį už 40 eurų. „Minsktrans“.
Kai kuriems baltarusiams nepatinka, kad žmonės įsėda arba persėda į autobusus eilės pradžioje. Jų nuomone, būtent taip susidaro didžiulė eilė. O jei niekas neperšoktų, eilės nebūtų:
„O jums šie persėdimai jau įsišakniję genetiškai? Kad tik persėsti. Dėl tokių ir susidaro eilės: 60 autobusų, iš kurių 55 yra tušti ir laukia tokių persėdančiųjų“.
Tokie baltarusiai jau pradėjo skųstis Transporto inspekcijai ir mokesčių inspekcijai. Kiti mano, kad dėl to neverta kelti triukšmo. Persėdimo draudimas tik pablogins situaciją.
„Kokios tvarkos iš jų tikitės? Dabar jie uždraus persėsti į artimiausius autobusus, pradės bausti, įvažiavę į kontrolės punktą bus pusiau tušti, o jūs visą parą stovėsite eilėje. Geriau tegul [transporto darbuotojai] stovi nuošalyje“.
„Atvykti 60-tuoju eilėje ir tiesiog melstis, kad spėsime į lėktuvą? Nes dėl tokių kaip jūs vienintelė viltis, kad persėdimas padės, tiesiog išnyks. Galiausiai savo gimtadienį (mes turime išskristi tą dieną) aš tiesiog nespėsiu į lėktuvą ir prarasiu vaikystės svajonę – patekti į šalį, į kurią taip norėjau, kuriai taupiau pinigus dėl to, kad jūs toks teisingas. Puiku. Jūs tikras herojus, kaip Dievą myliu“.
Pervežimų priešininkai ragina kovoti ne su keleiviais, o su autobusų vairuotojais, kurie iš to uždirba:
„Aš neraginu kovoti su keleiviais. Jei nebus įdiegtas dirbtinai sukurtos eilės pardavimo mechanizmas, nebus ir pačios eilės. Jūs suprantate, kad 90 % autobusų dabar specialiai atvažiuoja tušti ir laukia savo šlovės akimirkos?“
„Jei paimate keleivį, išduokite kvitą, įtraukite šią finansinę operaciją į kasos aparatą. Ir problemų nebus. Kas nori mokėti du kartus už bilietą – jo teisė. Bet pinigai turi būti skirti pagal paskirtį, o ne žmonai naujiem kailiniam.“
„Niekas neprieštarauja keleivių paėmimui, bet tik oficialiam. Taigi vairuotojai pasinaudoja keleivių bejėgiškumu ir kritinėmis situacijomis ir tuo uždirba. Jų apetitas auga. Aš nesuprantu, kodėl vietoj to, kad su tuo kovotų, žmonės patys bėga pas juos. Gegužę, kai buvo įjungtos visos tarnybos ir televizija, 120 autobusų eilė išsisklaidė per pusę dienos“.
Persėdimo šalininkai mano, kad kitos išeities nėra, o boikotuoti persėdimus ir vėluoti, pavyzdžiui, į lėktuvus, yra brangiau: „Mokysime juos protingumo, bet aš praleisiu lėktuvą? Grįšiu be atostogų. Bet galėsiu didžiuotis, kad mano atostogų kaina kovojame su korupcija“.
„Geriau praleisti lėktuvą, tiesa? Bet už tai pasiekti teisingumą. Beprotybė. Galbūt pasieksite teisingumą, bet kokia kaina. Atleiskite, bet man atostogos yra svarbesnės nei kažkieno nubaudimas.“
„Dėl Lietuvos uždarymo praradau du skrydžius. Į Varšuvą išvykau dvi dienos prieš skrydį. Praleisiu parą Varšuvoje, bet tikrai išskrisiu.“
Lietuvos ir Baltarusijos sienos uždarymas
Lietuva spalio 29 d. priėmė sprendimą, kad Lietuvos ir Baltarusijos siena bus uždaryta iki lapkričio 30 d. dėl padažnėjusių meteorologinių zondų su kontrabanda skrydžių.
Eismas per Šalčininkus visiškai sustabdytas, o per Medininkus – apribotas: per jį sieną gali kirsti diplomatai ir diplomatinius laiškus gabenantys asmenys, tranzitiniai keleiviai į Kaliningradą ir atgal, Lietuvos ir kitų ES šalių piliečiai, užsieniečiai, turintys leidimą gyventi arba humanitarinę vizą.
Išimtiniais atvejais sieną taip pat galima kirsti susitarus su Lietuvos užsienio reikalų ministerija.
Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo ministras Martynas Kervinskis pranešė, kad Varšuva nusprendė paremti Vilnių ir kelioms savaitėms atidėjo dviejų pasienio punktų Podlasko vaivadijoje prie sienos su Baltarusija („Bruzgi“ ir „Berestovica“) atidarymą, apie ką anksčiau pranešė šios šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Lenkijos vyriausybės atstovas Adamas Szlapka pranešė, kad Lenkijos ir Lietuvos ministrai pirmininkai susitarė atidaryti pasienio kontrolės punktus Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje „maždaug lapkričio viduryje“.
