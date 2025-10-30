Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ukraina sureagavo į Baltarusijos provokacijas Lietuvoje: štai ką akcentuoja

2025-10-30 12:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 12:19

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad pastarojo meto Baltarusijos provokacijos Lietuvoje yra Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis, ketvirtadienį pranešė Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“.

Baltarusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

A. Sybiha tinkle „X“ parašė, kad Ukraina solidarizuojasi su Lietuva po Baltarusijos provokacijų ir Lietuvos oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė civilinę aviaciją. Jis akcentavo, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos veiksmai turėtų būti laikomi Rusijos hibridinių atakų prieš Europą ir Ukrainą dalimi.

ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija. 

