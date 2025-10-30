Ukraina sureagavo į Baltarusijos provokacijas Lietuvoje: štai ką akcentuoja

A. Sybiha tinkle „X“ parašė, kad Ukraina solidarizuojasi su Lietuva po Baltarusijos provokacijų ir Lietuvos oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė civilinę aviaciją. Jis akcentavo, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos veiksmai turėtų būti laikomi Rusijos hibridinių atakų prieš Europą ir Ukrainą dalimi.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
