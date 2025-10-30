TV3 Žinios. Džiaugiasi suvaldyta balionų krize; Kas vadovaus KAM?; JAV ir Kinija sudeda ginklus prekybos kare

Tiesa, patys lenkai patikslino, kad atidėtas tik kelioms savaitėms. Savojo veikiančio punkto uždaryti, bent jau kol kas, neplanuoja ir latviai. Tad akivaizdu, izoliuoti Baltarusijos nuo Vakarų Europos, Lietuvai nepavyks. Dabar belieka tikėtis palaikymo Briuselyje, kuriam pasiūlytas sankcijų A. Lukašenkos režimui paketas.
Socialdemokratai pavakarę žada apsispręsti, kas pakeis iš krašto apsaugos ministrės posto išverstą Dovilę Šakalienę. Tačiau toli dairytis socdemai nenori. Vienas pagrindinių kandidatų – bendrapartietis Robertas Kaunas, kuris ne tik politikos naujokas, bet ir su gynyba ir saugumu nieko bendro neturi. Vis dėlto TV3 žinios teiraujasi kauniečių, gal šie pažįstą iš Kauno kilusį politiką Robertą Kauną. Absoliuti dauguma kalbintų kauniečių negalėjo įvardinti, kas jis toks.
Tačiau partijos pirmininkas Sinkevičius aiškina, kad R. Kaunas nors ir jo favoritas, nėra vienintelis galimas ministras. Tarp nominacijų partijoje sklando ir diplomato, šiuo metu dirbančio Ingos Ruginienės komandoje, Kęstučio Kudzmano pavardė. Taip pat keletas jaunosios kartos socialdemokratų.
Pietų Korėjoje susitikę Donaldas Trumpas ir Xi Jinpingas sudeda ginklus prekybos kare. Amerika sumažino muitų tarifus kiniškoms prekėms, o Pekinas įsipareigojo pirkti daugiau amerikietiškos žemės ūkio produkcijos ir ateinančiais metais tieks Amerikai svrabiausių retųjų žemės metalų.
