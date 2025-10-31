Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Donaldas Tuskas: ankstesnė vyriausybė „visiškai sugriovė“ Lenkijos teisingumo sistemą

2025-10-31 07:08 / šaltinis: BNS
2025-10-31 07:08

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį pareiškė, kad ankstesnė vyriausybė „visiškai sugriovė“ šalies teisingumo sistemą.

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ketvirtadienį pareiškė, kad ankstesnė vyriausybė „visiškai sugriovė“ šalies teisingumo sistemą.

REKLAMA
0

Interviu „TVP Info“ D. Tuskas teigė, kad jo centristinė Pilietinės koalicijos (KO) vyriausybė tęs sudėtingą teismų nepriklausomybės atkūrimo procesą.

Dabartinės vyriausybės, taip pat Europos Sąjungos (ES) teismų ir teisės ekspertų teigimu, „Teisė ir teisingumas“ (PiS), valdžiusi šalį nuo 2015 iki 2023 metų, politizavo Lenkijos teismų sistemą, sukeldama abejonių dėl jos teismų nepriklausomumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Tuskas išreiškė pasitikėjimą teisingumo ministru ir generaliniu prokuroru Waldemaru Žureku (Valdemaru Žureku), sakydamas, kad jo temperamentas „leidžia jam žvelgti toliau nei kliūtys“ vadovaujant reformų procesui.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau ketvirtadienį Lenkijos nacionalinė prokuratūra pateikė kaltinimus parlamento nariui iš PiS Dariuszui Mateckiui (Darjušui Mateckiui), teigdama, kad jis neteisėtai pasisavino Teisingumo fondo – rezervo, skirto nusikaltimų aukoms remti, – lėšas, kurios buvo nukreiptos ne pagal paskirtį ir panaudotos tuometinės valdančiosios PiS naudai.

REKLAMA

Anksčiau šią savaitę W. Žurekas paprašė parlamento panaikinti savo pirmtako PiS vyriausybėje Zbigniewo Ziobro (Zbignevo Ziobro) teisinę neliečiamybę – tai buvo būtinas žingsnis, kad jis būtų sulaikytas ir patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl Teisingumo fondo lėšų švaistymo.

Pasak specialiosios tyrimų grupės Nacionalinėje prokuratūroje, sudarytos pernai vasarį tirti įtariamus pažeidimus skirstant milijonines dotacijas iš Teisingumo fondo, Z. Ziobro padarė 26 nusikalstamas veikas, kurios visos glaudžiai susijusios su jo, kaip teisingumo ministro, pareigomis.

Prokurorai teigia, kad Z. Ziobro ir jo pavaduotojų valdymo laikotarpiu iš fondo buvo pasisavinta daugiau nei 150 mln. zlotų (35 mln. eurų).

Iki šiol paskelbti devyni kaltinamieji aktai ir trys asmenys nuteisti už sukčiavimą per Teisingumo fondą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų